إمساكية رمضان 2021 بإمارة أبو ظبي ودبي في الإمارات مواقيت الصلاة متضمنة وقت الإمساك

امساكية رمضان 2021 في الإمارات أبو ظبي ودبي كاملة، للتعرف علي مواقيت الصلاة متضمنة وقت الإمساك علي مدار الشهر بالكامل، فكما تعرفنا علي إمساكية شهر رمضان في السعودية، سنتعرف علي الإمساكية بالإمارات كاملة، ومعرفة الصلوات الخمس علي مدار الشهر المبارك، وهذا من أجل اختلافها يوماً بعد يوم، ولهذا يحتاج إليها كل مسلم، خصوصاً عند وقت أذان المغرب للفطور، وكذلك توقيت آذان الفجر.

امساكية رمضان ٢٠٢١ أبو ظبي في الامارات pdf

يحرص المسلمين طوال العام علي صلواتهم، ولكن يزداد الأمر في شهر الخير والبركات من أجل التعرف علي مواقيت الصلاة في رمضان بالكامل، لمتابعة العبادات والالتزام بها، وهذا ما سنرفقه لكم الآن لمساعدتكم في التعرف علي وقت الإمساك علي مدار الأيام كاملة.

تعرفنا علي إمساكية رمضان في أبو ظبي كاملة، وسنرفق المواقيت بدبي الآن كذلك لمعرفة الأوقات بمختلف الأيام.

امساكية شهر رمضان 2021 دبي

تختلف الأوقات في الولايات عن بعضها بعض الشئ، بهذا سنتعرف معكم علي أوقات الصلوات وتحديد وقت الإمساك من خلال إمساكية رمضان في الإمارات بدبي كالآتي:

وضعنا بين أيديكم جداول الإمساك في الإمارتين دبي وأبو ظبي، ونرفق لكم بعضاً من أدعية رمضانية للدعاء بها.

أدعية رمضانية 1442

يمكنكم الاستعانة بهذه الأدعية للدعاء بها في أوقات الإجابة، وتتضمن مجموعة من أجمل أدعية رمضان المستجابة.

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ.

اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن.

تعرفنا سوياً علي أوقات الصلوات علي مدار الشهر، وذلك بجداول مواقيت الصلاة كاملة، في امساكية رمضان 2021 الامارات pdf ابو ظبي ودبي.