روسيا تدرج الولايات المتحدة ضمن قائمة الدول غير الصديقة

جدة - نرمين السيد - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن موسكو قد أدرجت الولايات المتحدة على قائمتها للدور غير الودية، والتي بدأت روسيا في وضعها.





وفي تصريحات لقناة "روسيا-1"، أشارت زاخاروفا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وقع مؤخرًا على مرسوم يمنع الدول المعلنة غير الودية تجاه روسيا، من توظيف مواطنين روس للعمل فى بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية. وقالت المتحدثة الروسية: "وما هى تلك الدول غير الودية؟ العمل جار حاليا على تحديد القائمة منها.. وكما نعرف فإن القصة كلها بدأت من الخطوة الجديدة من الخطوات غير الودية من قبل الولايات المتحدة.. لعلكم تفهمون، وبإمكانى التأكيد على أن الولايات المتحدة قد تم إدراجها على القائمة المذكورة". وكان الرئيس الروسى أرسل مرسوما يقضى "بتبني إجراءات الرد على الخطوات غير الودية من دول أجنبية" تجاه روسيا. وكلف بوتين بموجب مرسومه هذا، الحكومة بتحديد "قائمة الدول غير الودية التى ستتخذ تجاهها هذه الإجراءات".

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