وزيرة الهجرة تشارك فعالية الشبكة المصرية للسرطان بالولايات المتحدة

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جاء ذلك بمشاركة الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، والدكتور هشام الصيفى رئيس مجلس إدارة الشبكة المصرية للسرطان ECN، والدكتور محمد العريان والفنان حسين فهمى والفنانة إلهام شاهين، ونخبة من علماء وخبراء مصر بالخارج.
وتعد هذه المشاركة الثالثة لوزيرة الهجرة، فى هذه الفاعلية، دعمًا لجهود الشبكة المصرية للسرطان فى مساندة مرضى السرطان فى مصر، مع التركيز على سرطان الأطفال.
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