عاجل.. المغرب يستدعى سفير إسبانيا فى الرباط بعد استضافة زعيم البوليساريو

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر رسمية، اليوم الأحد، أن المغرب استدعى السفير الإسبانى لدى الرباط، تعبيرًا عن سخطها بسبب استضافة بلاده زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية لتلقى العلاج على أراضيها.





وبحسب وكالة "فرانس برس" الإخبارية، فإن الرباط استدعت السفير الإسبانى المعتمد لديها، للتعبير عن سخطها بسبب استضافة بلاده زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية لتلقى العلاج على أراضيها. وقال المصدر إن وزير الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، استدعى السفير الإسبانى للتعبير له عن "عدم فهمٍ وسخط" و"طلب توضيحات"، بعد أن أكدت إسبانيا أن الأمين العام للبوليساريو، إبراهيم غالى يتلقى العلاج على أراضيها. وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا جونزاليس لايا، قد قالت خلال مؤتمر صحفي، إن العلاقات مع المغرب لن تتأثر بعد أن استقبلت بلادها الزعيم الصحراوى الانفصالى لتلقى العلاج، مشددة على "العلاقات الممتازة التى تربط إسبانيا بالمغرب".

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