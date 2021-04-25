التجنيد الموحد وزارة الدفاع 1442 والشروط الواجب توافرها للتقديم

التجنيد الموحد وزارة الدفاع ورابط التقديم في الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة الدفاع هي من أهم الروابط الذي يزداد مؤشر البحث عنها في الفترة الحالية، وذلك بعد أن قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية و الممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة بالإعلان اليوم الأحد الموافق 25 من أبريل للعام الحالي 2021 ميلادية والموافق 13 من رمضان 1442،عن فتح باب القبول و التجنيد للنساء والرجال نساء في المملكة للالتحاق بالخدمة العسكرية في العديد من القطاعات منها القوات المسلحة القوات البرية و القوات البرية والجوية والدفاع الجوى والخدمات الطبية وقوة الصواريخ الاستراتيجية وغيرها، وذلك لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الشهادات الفنية أو المؤهلات العلمية من النساء و الرجال، والوظائف تضمن العمل كرتبة رقيب حتي رتبة جندي.

التجنيد الموحد وزارة الدفاع ورابط التقديم

من حين لأخر تقوم الوزارة بالإعلان عن وظائف دار الدفاع للجامعيين وغيرهم، يجب علي المواطنين الراغبين في التقديم علي وظائف المعلن عنها من قبل الوزارة معرفة طريقة التسجيل في الموقع الرسمي الخاص بوزارة الدفاع السعودي وطريقة التسجيل كالتالي:

الدخول إلي الموقع الرسم الخاص بوزارة الدفاع السعودي.

يجب علي المواطن الضغط علي تسجيل الدخول إلي بوابة التجنيد الموحد.

الموافقة علي الشروط والأحكام بعد قراءتها جيداً ثم الضغط علي التالي.

يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة أمامك مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح من اسنم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال.

يجب عليك تحديد كلمة مرور من السهل تذكرها ثم تأكيد كلمة المرور.

كتابة رمز التحقق ثم الضغط علي تسجيل.

كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم للحصول علي الوظيفة ومثل بيانات الوالدين والمؤهل الدراسي والتخصص والبريد الالكتروني وغيرها من البيانات الهامة ثم الضغط علي تسجيل.

سوف يتم الدخول إلي صفحة جديدة تشير إلي نجاح إنشاء حساب خاص بك.

من اعلي الصفحة يجب الضغط علي التقديم علي الوظائف.

يجب تحديد الوظيفة التي ترغب في التقدم و التسجيل فيها.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأصل والمنشأ.

ألا يكون متزوجاً غير سعودية.

ألا يقل العمر عن 17 عام ولا يزيد عن 40 عاماً.

ألا يقل الطول عن 160 سم.

أن يكون الوزن متناسب مع الطول مع عدكم وجود أي أعراض مزمنة.

التجنيد الموحد وزارة الدفاع والشروط المطلوبة للتقديم للرجال