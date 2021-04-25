تمويل قصير الأجل بدون أرباح يبدأ من 5 الآف ريال للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص من البنك الأهلي التجاري

قروض البنك الأهلي السعودي هي أحد أهم التمويلات الإسلامية التي يهتم بها الكثير من المواطنين داخل المملكة، فقد أصبح التمويل الشخصي حلاً سهلاً لتنفيذ طموحات وأهداف لم يكن باستطاعة الكثير القيام بها من قبل، فالتمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري غير محدد بنشاط محدد من أجل الموافقة علي صرفه، ويهتم قطاع كبير من المواطنين العروض التمويلية للبنك الأهلي التجاري التي يتم توفيرها كل فترة زمنية، بل يمكن صرفه لجميع الأغراض الشخصية التي يهتم بها كل مواطن سواء استثمار أو سداد دين أو سداد رسوم دراسية أو لغرض السفر أو لأي هدف شخصي أخر، ويقدم البنك الأهلي الكثير من العروض التمويلية التي تصلح لجميع الرواتب الشخصية المختلفة التي يحصل عليها العملاء، وكذلك تقديم تمويل قصير الأجل لمدة اختيارية تصل إلى عام، واليكم تفاصيل هذا العرض التمويلي لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

مميزات التمويل قصير الأجل للسعودي والمقيم من البنك الأهلي التجاري

يبدأ صرف التمويل قصير الأجل بمبلغ يبدأ من 5 الآف فأكثر ريال سعودي، التمويل وفق رقابة شرعية لجميع المبالغ التي يتم الموافقة علي صرفها، توفير ميزة الحصول علي التمويل قصير الأجل لمدة 6 شهور بدون تحصيل أي أرباح 0%، ويضع البنك الأهلي التجاري سيولة نقدية لجميع المواطنين والمقيمين تناسب الراتب الشهري الخاص لكل شخص، ووفق القدرة علي سداد قيمة الأقساط الشهرية التي يتم تحديدها مع البنك الأهلي التجاري.

توفير ميزة الحصول علي التمويل قصير الأجل لمدة عام كامل أيضاً بهامش ربح قليل، توفير جميع مبالغ التمويل بسيولة نقدية كبيرة والصرف فوري عند طلب التمويل، ويفرض البنك الأهلي التجاري رسوم إدارية بسطية 1% فقط أو تحصيل مبلغ خمسة الآف ريال سعودي أو المبلغ الأقل بينهم، وتعد هذه النسبة هي الأقل مقارنة بباقي القروض داخل بنوك المملكة، حيث تتعد قروض البنك الأهلي التجاري التي تناسب جميع المواطنين مثل التمويل الشخصي بضمان حساب الصناديق وغيرها من القروض الشخصية التي عليها إقبال من المواطنين.

سن العميل السعودي يجب أن يبدأ من 18 عام ولا يتعدى 60 سنة عند دفع أخر قسط من التمويل الذي تم الحصول عليه من أي فرع من فروع الأهلي.

سن العميل المقيم بالمملكة العربية السعودية يجب أن يبدأ من 22 عام ولا يتعدى 60 سنة عند دفع أخر قسط من التمويل.

دخل العميل الذي يحمل الجنسية السعودية يجب أن لا يقل عن 3000 ريال سعودي سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

دخل العميل الذي لا يحمل الجنسية السعودية يجب أن لا يقل عن 4000 الآف ريال سعودي سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.

أن يكون قد قضي العميل السعودي فترة زمنية شهر علي الأقل بجميع القطاعات العاملة بالحكومة.

أن يكون قد قضي العميل السعودي وغير السعودي فترة زمنية لا تقل عن عام كامل بالقطاع الخاص داخل المملكة.

أن يكون العميل ذو قدر من الثقة علي سداد التمويل الشخصي في الأوقات المحددة وفق جدولة البنك الأهلي للأقساط الخاصة بالتمويل.

للتعرف علي تفاصيل وطلب التمويل قصير الأجل للسعودي والمقيم يمكن الدخول علي الرابط الإلكتروني الخاص بالتمويلات الشخصية وهو: تمويلات، ومن خلاله يقوم العميل بتقديم طلب رغبة للحصول علي تمويل مالي سريع بالمبلغ الذي يرغب به كل شخص.

ويوفر البنك الأهلي التجاري نموذج التقديم الإلكتروني لجميع المواطنين السعوديين والوافدون الذين يعملون داخل المملكة العربية السعودية، علي أن يقوم كل شخص بملي نموذج التمويل الذي يرغب في الحصول عليه وتسجيل جميع البيانات الشخصية الخاصة به.

الشروط التي يجب توافرها للتقديم علي تمويل قصير الأجل من البنك الأهلي التجاريرابط طلب التمويل الشخصي لجميع المواطنين من البنك الأهلي السعودي