ليلة الأوسكار.. قائمة الترشيحات الكاملة

توزع جوائز الأوسكار، التي تمنحها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأميركية، في حفل مرتقب يقام الأحد في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وفيما يلي قائمة بأبرز الترشيحات في الفئات الرئيسية: أفضل فيلم - "أرض الرُحل" (نومادلاند) - (ذا ترايل أوف ذا شيكاغو 7) - (مانك) - "شابة واعدة" (برومسينغ يانغ وومن) - (ميناري) - "الأب" (ذا فاذر) - "صوت المعدن" (ساوند أوف ميتال) - (جوداس آند ذا بلاك ميسايه) أفضل ممثل - تشادويك بوزمان - (ما رينيز بلاك بوتوم) - أنتوني هوبكينز - "الأب" (ذا فاذر) - ريز أحمد - "صوت المعدن" (ساوند أوف ميتال) - غاري أولدمان - (مانك) - ستيفن يون - (ميناري) أفضل ممثلة - كاري موليغان - "شابة واعدة" (بروميسنغ يانغ وومن) - فرانسيس مكدورماند - "أرض الرُحل" (نومادلاند) - فانيسا كيربي - "بقايا امرأة" (بيسز أوف إيه وومن) - فيولا ديفيس - (ما رينيز بلاك بوتوم) - آندرا داي - "الولايات المتحدة في مواجهة بيلي هوليداي" (ذايونايتد ستيتس فيرسس بيلي هوليداي) أفضل مخرج - كلوي تشاو - "أرض الرُحل" (نومادلاند) - ديفيد فينشر - (مانك) - إميرالد فينل - "شابة واعدة" (بروميسينغ يانغ وومن) - لي أيزاك تشونغ - (ميناري) - توماس فينتربرغ - "جولة أخرى" (آناذر راوند) أفضل ممثل مساعد - دانييل كالويا - (جوداس آند ذا بلاك ميسايه) - ساشا بارون كوين - (ذا تريال أوف ذا شيكاغو 7) - ليزلي أودوم جونيور - "ليلة في ميامي" (وان نايت إن ميامي) - بول ريسي - "صوت المعدن" (ساوند أوف ميتال) - لاكيث ستانفيلد - (جوداس آند ذا بلاكميسايه) أفضل ممثلة مساعدة - أوليفيا كولمان - "الأب" (ذا فاذر) - أماندا سايفريد - (مانك) - جلين كلوس - (هيلبيلي إليجي) - يون يوه-جونغ - (ميناري) - ماريا باكالوفا - (بورات صبسيكونت موفيفيلم) أفضل سيناريو مكتوب خصيصا للسينما - (جوداس آند ذا بلاك ميسايه) - (ميناري) - "شابة واعدة" (بروميسنغ يانغ وومن) - "صوت المعدن" (ساوند أوف ميتال) - (ذا تريال أوف ذا شيكاغو 7) أفضل سيناريو مقتبس - (بورات صبسيكونت موفيفيلم) - "الأب" (ذا فاذر) - "أرض الرُحل" (نومادلاند) - "ليلة في ميامي" (وان نايت إن ميامي) - "النمر الأبيض" (ذا وايت تايغر) أفضل فيلم روائي طويل دولي - "جولة أخرى" (الدنمارك) - "أيام أفضل" (هونغ كونغ) - "جماعي" (رومانيا) - "الرجل الذي باع ظهره" (تونس) - "إلى أين تذهبين يا عايدة؟" (البوسنة والهرسك)

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