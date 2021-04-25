المعارضة البريطانية تطالب بتحقيق حول نفقات رئيس الوزراء بوريس جونسون

جدة - نرمين السيد - دعت المعارضة العمالية فى بريطانيا، اليوم الأحد، إلى إجراء تحقيق مستقل وكامل فى كيفية إنفاق حكومة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون أموال دافعى الضرائب البريطانيين، وذلك على خلفية اتهامات بتمويل لتجديد شقته.





وكان المساعد السابق لبوريس جونسون، دومينيك كامينجز شن هجومًا استثنائيًا عنيفًا على رئيس الوزراء البريطانى، يوم الجمعة الماضى، معتبرًا أنه لا يتمتع بالكفاءة، وشكك فى نزاهته فى العديد من القضايا الجديدة.

وبين هذه القضايا خطة لجونسون من أجل الحصول على تمويل من مانحين فى القطاع الخاص لأشغال فى الشقة التى يعيش فيها مع سيموندز وابنهما في داونينج ستريت. وبعد أشهر من الجدل، قال وزير في الحكومة فى رد خطى فى البرلمان، إن "جونسون تحمل التكاليف من أمواله الخاصة".

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت النائبة العمالية جيس فيليبس، اليوم الأحد : "لا نعرف الحقيقة فى هذا الجدل بين رجلين قويين جدًا، ويبدو أنهما مهتمان بمن يكذب أكثر من اهتمامهما بلب الموضوع".

وأضافت أن "ما نحتاج إليه هو تحقيق مستقل حقيقى"، مشيرة إلى أن حزب العمال سيطرح هذه القضية العاجلة الأسبوع المقبل فى البرلمان.

وقالت إن "تحقيقاً من هذا النوع يفترض أن يدرس ما إذا كانت عقود منحت عبر رسائل نصية أو ما إذا كانت تخفيضات ضريبية منحت عبر رسائل نصية أو ما إذا كان رئيس الوزراء يستخدم أصدقاءه للحصول على أموال لإصلاح شقته".

فيما نفت حكومة المحافظين مرة أخرى كل المعلومات صباح اليوم. وقالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس لـ"سكاي نيوز" إن "رئيس الوزراء تكفل بتغطية تكاليف تجديد شقته وهذا واضح تماما"، مؤكدة أنه "تصرف ضمن القواعد طوال العملية".

وأضافت أن "المعلومات المناسبة نشرت فى بيان عام"، معتبرة أن هذه القضية تهدف إلى شغل البريطانيين عن "المهمة الرائعة" التى قامت بها الحكومة فى مواجهة وباء كوفيد -19.