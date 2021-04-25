اشتباكات فى مقديشيو بعد انقسام فى الجيش بشأن تمديد ولاية فرماجو

جدة - نرمين السيد - وقعت اشتباكات، اليوم الأحد فى الصومال، بين قوات من الجيش الصومالى تعارض تمديد ولاية الرئيس الصومالى عبدالله فرماجو، وآخرين مؤيدين له فى جهاز المخابرات، وذلك بعد انتشار وحدات من الجيش الرافضة للتمديد للرئيس المنتهية.





وحسبما أفادت وسائل إعلام محلية، وصلت القوات إلى شمالى مقديشو؛ حيث بسطت سيطرتها على مديرتى كاران وياخشيد، حيث استقبل المتظاهرون المعارضون لفرماجو، قوات الجيش بالترحاب، فيما فرضت تلك القوات سيطرتها على تقاطعات رئيسية فى العاصمة مقديشيو، ما أدى إلى توقف حركة السير.

وانتهت ولاية فرماجو رسميا مطلع العام الجارى، دون إجراء انتخابات رئاسية، ما دفع المعارضة فى البلاد لإعلان عدم اعترافها بشرعيته.

وأكدت مصادر صومالية، وقوع اشتباكات ومناوشات بين القوات المناهضة لتمديد فرماجو وعناصر من جهاز المخابرات الموالى للرئيس المنتهية ولايته.

وسارعت القوات المحسوبة على نظام فرماجو إلى إغلاق أبرز الشوارع الرئيسية فى مقديشو بعد انتهاء جهود احتواء تلك القوات بالفشل.

وبحسب تقارير إعلامية صومالية، فإن قوات مدججة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة ومسلحة بنحو أكثر من 100 آلية عسكرية، انسحبت من خطوط القتال الأمامية ضد حركة الشباب فى محافظة شبيلى الوسطى جنوب البلاد.

فيما أعلنت الرئاسة الصومالية حالة الجاهزية القصوى بقوات موالية لها فى محيط القصر الرئاسى، وأغلقت التقاطعات الرئيسية فى مقديشو.