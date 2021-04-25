تمويل شخصي من بنك الإمارات الإسلامي حتي 4 مليون درهم في 24 ساعة فقط

تمويل شخصي من بنك الإمارات الإسلامي ، يعتبر بنك الإمارات الإسلامي واحداً من أفضل البنوك الإسلامية في تقديم الخدمات المصرفية علي أعلي مستوي من الكفاءة والجودة، وإذا كنت تبحث عن منتجات تمويل مصرفية مميزة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية فبنك الإمارات الإسلامي هو وجهتك الصحيحة، ويقدم مصرف الإمارات الإسلامي أدوات التمويل الإسلامية مثل المرابحة والتكافل والإجارة وبعيداً عن الفائدة المحرمة المعروفة بأسم “الربا -Ribba”، وفي هذه المقالة سنتناول أفضل منتج تمويلي وهو منتج التمويل الشخصي الذي صنع خصيصاً لموافاة متطلباتك.

تمويل شخصي من بنك الإمارات الإسلامي

يقدم منتج التمويل الشخصي من بنك الإمارات الإسلامي حتي تتمكن من مواجهة نفقاتك أو تزويدك بالسيولة النقدية اللازمة لشراء كل ما تحلم به وكل ذلك مبني علي مبدأ المرابحة، عن طريق تداول الصكوك مثل الأسهم أو شهادات الوكالة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

مميزات التمويل الشخصي من الإمارات الإسلامي

توافر التمويل لكافة العملاء الموظفين والعاملون لحسابهم الخاص.

هامش ربح تنافسي.

إذا كنت مواطن إماراتي يمكنك الحصول علي مبلغ تمويل يصل الي 4 مليون درهم إماراتي، إما إذا كنت من الوافدين فيمكنك الحصول علي مليوني درهم إماراتي.

سرعة الموافقة بعد تقديم الطلب تصل الي 24 ساعة.

موافقة مسبقة علي إصدار بطاقة إئتمانية وخصومات تصل الي 100% علي الرسوم في السنة الأولي ورسوم رمزية عند المعاملة.

إن يكون راتب مقدم الطلب بحد أدني 10,000 درهم إماراتي.

أن يكون مقدم الطلب قد امضي فترة خدمة بجهة عمله علي الأقل شهر واحد مع تحويل الراتب الي بنك الإمارات الإسلامي.

إن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 عاماً.

إن لا يزيد عمر مقدم الطلب عند تاريخ الإستحقاق عن 65 عاماً لمواطني دولة الإمارات و60 عاماً للمقيمين.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي

الوثائق المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي

نسخة سارية المفعول من جواز السفر بالإضافة الي تأشيرة إقامة سارية للمقيمين ويلزم موافاة البنك بالأصل للإطلاع بالمطابقة.

كشف حساب بنكي للمعاملات المصرفية عن أخر 3 أشهر قبل تقديم الطلب.

شهادة راتب أو رسالة تحويل الراتب الي بنك الإمارات الإسلامي.

في حالة شراء القروض يلزم موافاة المصرف ببيان الإلتزامات المالية.

نماذج طلبات فتح الحساب لتداول الأسهم.

القيام بتعبئة استمارة طلب التمويل الشخصي كاملاً.

يمكنك تقديم الطلب من خلال الموقع الرسمي لمصرف الإمارات الإسلامي والتوجه لرابط تقديم طلب التمويل الشخصي، واستيفاء البيانات المطلوبة.