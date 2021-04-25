القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي التي ستقام يوم الأربعاء القادم وهي المباراة الثانية ضمن مباريات الذهاب لدوري الأبطال عن قارة أوروبا، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي سبق له أن لعب المباراة النهائية أمام فريق بايرن ميونخ من ألمانيا وانهزم ويأمل ولكنه استطاع أن يقصي البايرن من الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من دوري الأبطال، بينما فريق مانشستر سيتي الانجليزي استطاع الفوز في دور الثمانية علي فريق بروسيا دورتموند الألماني 2/1 ويتمني هو الآخر تحقيق اللقب الأوروبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

تذاع المباراة الهامة بين فريق باريس سان جيرمان ضد فريق مانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium وهي احدي القنوات المشفرة التابعة لشبكة قنوات بي آن سبورت وتقوم بنقل العديد من الدوريات في أوروبا وستكون بتعليق جواد بدة والمباراة منقولة أيضاً علي قنوات أخري مثل:

قناة SuperSport Maximo 1 تابعة لدولة جنوب إفريقيا تبث بالانجليزية وهي متواجدة علي القمر Eutelsat Sesat / W4 وسيكون التردد: 11843 استقطاب عمودي ومعامل الترميز 27500 والتردد الآخر للقناة: 12245 استقطاب أفقي ونفس المعامل 27500 قناة TVP 1 HD وتتبع بولندا وتبث هذه القناة علي القمر Hot Bird 1-6 والتردد الخاص بها: 11449 والاستقطاب أفقي وسيكون معامل الترميز 27500 قناة RTS Deux HD السويسرية وهي علي القمر Hot Bird 1-6 وترددها: 10971 ومعامل الترميز 29700 قناة Virgin Media Two وهي ايرلندية متواجدة علي القمر Arabsat 2B وترددها: 12070ومعامل ترميز 27500

موعد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

يلتقي فريق باريس سان جيرمان مع فريق مانشستر سيتي يوم الأربعاء 25 أبريل الحالي علي ملعب بارك دي برانس في مدينة باريس بفرنسا وستكون المباراة في الساعة التاسعة مساء وذلك علي حسب توقيت القاهرة، والمباراة ستكون في العاشرة علي التوقيت الخاص بالسعودية.