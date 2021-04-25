البرلمان العربى يستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بالقدس

جدة - نرمين السيد - أدان البرلمان العربى الاعتداءات المستمرة التى يقوم بها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، ضد الفلسطينيين واقتحام منازلهم وطردهم منها والاستيلاء على أراضيهم ومزارعهم وتخريبها، فى كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، وخاصة فى مدينة القدس المحتلة.





وحمل البرلمان العربى، فى بيان صدر اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلى المسئولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير واستمرار الاقتحامات التى تقوم بها هذه العصابات المتطرفة للمسجد الأقصى والبلدة القديمة، فضلاً عن هتافاتهم العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب.

وأكد أن هذه الممارسات العنصرية الخطيرة تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة قوانين وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، وخاصة الرابعة منها الخاصة بحماية المدنيين.

ودعا البرلمان العربى الأمم المتحدة بكل هيئاتها ومؤسساتها، وكافة البرلمانات فى العالم، وفى مقدمتها الاتحاد البرلمانى الدولى والبرلمان الأوروبى والبرلمانات الإقليمية، إلى التحرك العاجل وتحمل مسئولياتها بضرورة الضغط على إسرائيل للوقف الفورى لهذه الممارسات العنصرية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى فى كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، واتفاقيات جنيف ذات الصلة.

وأكد البرلمان العربى الحق الطبيعى والقانونى والدستورى للشعب الفلسطينى، وخاصة سكان مدينة القدس المحتلة، فى المشاركة فى الانتخابات الفلسطينية العامة المقرر إجرائها فى شهر مايو المقبل، بكافة مراحلها، مشددًا على أن هذا الحق هو شأن داخلى فلسطينى، والشعب الفلسطينى وحده هو من يقرره دون أية عراقيل أو عقبات من جانب الاحتلال الإسرائيلى.

وأكد البرلمان العربى أن رئيسه عادل بن عبدالرحمن العسومى خاطب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلمانى الدولى ورؤساء البرلمانات الإقليمية للضغط على إسرائيل، لإزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية فى مدينة القدس المحتلة.

ودعا البرلمان العربى المجتمع الدولى والأمتين العربية والإسلامية إلى دعم ومساندة الشعب الفلسطينى على كافة المستويات، والتحرك كذلك لوضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، التزامًا بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية التى تؤكد جميعها على حق الشعب الفلسطينى فى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة منذ عام 1967م، وعاصمتها مدينة القدس، والتوصل إلى حلول عادلة ودائمة لكافة قضايا الوضع النهائى.