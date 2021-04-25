مقتل 2 وإصابة 3 آخرين من القوات السورية فى هجوم بمنطقة دير الزور

جدة - نرمين السيد - أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مقتل عنصر فى قوات الجيش السورى وإصابة اثنين آخرين بجراح خطرة، جراء استهدف نقطة تفتيش تابعة لهم بالقرب من منطقة جبل البشرى ضمن بادية دير الزور الجنوبية.





وأوضح المرصد أن عملية القتل تمت بسلاح ثقيل مثبت فوق آلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابى، حيث رصد هجومًا مباغتًا جديدًا لعناصر تنظيم داعش، مساء أمس السبت، ضمن ريف حماة الشرقى فى البادية السورية. وهاجم عناصر التنظيم عناصر ضمن "الفيلق الخامس" المدعوم من قبل روسيا، فى منطقة أبو العلاج شمال شرق سلمية، ودارت اشتباكات بين الطرفين، تسببت بمقتل اثنين من الفيلق الخامس، وإصابة 3 آخرين بجراح. وكانت قوات الفيلق الخامس قد توجهت بعد عصر الجمعة من جبهات ريف إدلب إلى ريف حماة الشرقى.

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