استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية عقب الاختبارات النهائية للطلاب

بحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية بعد الانتهاء من أداء الاختبارات النهائية لكافة المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية والتي تمت بالنظام الإلكتروني من خلال منصة مدرستي التعليمية، وكانت وزارة التعليم قد أعلنت بأنه سوف يتم إعلان نتائج الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحانات عبر الموقع الإلكتروني لنظام نور، لذا يمكن للجميع الاستعلام والحصول على النتائج من خلال الدخول على الرابط الخاص بتلك الخدمة.

يمكن لجميع الطلاب المقيدين في مختلف الصفوف والمراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية الحصول على نتائج الاختبارات النهائية التي قاموا بأدائها عبر منصة مدرستي من خلال اتباع الخدمات الآتية:

الدخول على رابط نظام نور

تسجيل الدخول على الرابط.

إدخال اسم الطالب أو اسم ولي الأمر بالإضافة إلى رقم الهوية الوطنية.

الضغط على أيقونة استعلام.

ومنها اختيار أيقونة نتائج الطلاب، قم بإدخال اسم الطالب رباعيَا ورقم جلوسه ورقم هويته الوطنية.

الضغط بعد ذلك على أيقونة إظهار النتيجة.

ومنها سوف تكون نتيجة الطالب متاحة أمامك بعد إتاحتها على الموقع مباشرة، ويمكنك أيضا الحصول عليها مطبوعة من خلال الضغط على زر طباعة، وذلك فور إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.

خدمات نظام نور التعليمية

ويعتبر نظام نور الإلكتروني من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم السعودية حيث أنه له دور هام وكبير في توفير الخدمات الطلابية، حيث من خلاله يحصل الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على كافة الخدمات التي تقدمها المدرسة وبطريقة سهلة وميسرة توفر الكثير من الجهد والتعب، وذلك بالدخول على الإنترنت دون حاجة للذهاب إلي المدرسة أو حدوث أي تحديات أو تجمعات قد تؤدي إلى إصابة الطلاب والمعلمين بمرض كوفيد١٩.