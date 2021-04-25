كيفية التسجيل في اثرائي للحصول على شهادات إثرائي المعتمدة

يبحث الكثيرين عن طريقة التسجيل في إثرائي للحصول على شهادات إثرائي المعتمدة. ومنصة إثرائي عبارة عن منصة إلكترونية ضمن مبادرة البرنامج الوطني للتدريب عن بعد. وتدخل ضمن مبادرة معهد الإدارة العامة ضمن برنامج التحول الوطني 2020. من أجل رفع كفاءة موظفي الخدمة المدنية بالمملكة حتى تمكنهم من تطوير مهاراتهم وزيادة المعارف من خلال بيئة إلكترونية تفاعلية .

كيفية التسجيل في إثرائي

فتحت منصة إثرائي أمام المواطنين الفرصة للحصول على الدورات التدريبية المختلفة عن بعد. والمتوفرة بالمنصة حيث أنها تحتوي على كم كبير من الدورات التي تم إعدادها من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين في العديد من المجالات طبقًا للأسس المطلوبة. ويمكن التسجيل في إثرائي بالطريقة الآتية:

يملئ المسئول عن تعبئة الاستمارة. استمارة التواصل بالمنصة من خلال صفحة التدريب الرسمي

ثم التأكيد من قبل المسئول عن المؤسسة بإدارة حسابها بالمنصة ويملء كل المعلومات الخاصة به ووسيلة التواصل. من ثم يرسلون طلب الاشتراك.

ويحقق المختصون بالمنصة من البيانات المرسلة. ومن ثم يتواصلون مع المسئول المختص لمتابعة طلب التسجيل فيها.

الولوج مباشرة لمنصة إثرائي

النقر على تسجيل جديد

حدد نوع التسجيل وأدخل البيانات المطلوبة والمتمثلة بالجنسية والوظيفة وتاريخ الميلاد ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني

تأكد من البيانات المدخلة والنقر على كلمة التسجيل.

الدخول مباشرة لمنصة إثرائي وتسجيل الدخول

تحديد مهنة المستخدم

البدء في تصفح الدورات الموجودة بالمنصة

اختيار الدورة المراد الالتحاق بها

انتقل بعد ذلك للصفحة المخصصة لتفاصيل الدورة التدريبية والنقر على بدء التدريب.

رابط التسجيل في إثرائي 1442خطوات التدريب وحضور دورات إثرائيشهادات إثرائي

تعد شهادات إثرائي من ضمن الشهادات المعتمدة والمقدمة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني بالمملكة وتتمثل الشهادات في الأتي:

مجال الإدارة

مجال القيادة

مجال مهارات تطوير الأعمال

مجال الإدارة المالية والمحاسبية

مجال الإدارة المكتبية

مجال تنمية المهارات السلوكية

مجال إدارة المواد البشرية

كيفية طباعة شهادة إثرائي

بعد الانتهاء من الحصول على الدورة التدريبية والانتهاء منها اتبع الخطوات الآتية لطباعة الشهادة: