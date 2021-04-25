رابط منصة مدرستي 1442 ألية استخراج النتيجة عبر منصة مدرستي

رابط منصة مدرستي 1442، تعد منصة مدرستي وسيلة إلكترونية تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية للتعليم عن بعد، حيث أن العالم أجمع اتجه صوب التعليم عن بعد، وتطويع التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم، خاصةً بعد جائحة كورونا التي ألمت بالعالم بأثره، ويعمل تطبيق مدرستي على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات، وتقدم لهم محتوى تعليمي وتتيح التفاعل بين الطالب والمعلم دون أي اختلاط حفاظاً عليهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، فمنذ ظهور جائحة كورونا وبدأ العالم يبحث عن وسائل تعليمية بديلة، تؤدي الغرض دون التعرض لخطر الإصابة، وتتيح المنصة للطالب مناقشة معلمه وكذلك تمكنه من حل واجباته وتفعيل الأنشطة المختلفة المساعدة في العملية التعليمية، لذلك اهتم الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم بالبحث عبر محرك البحث جوجل، عن رابط منصة مدرستي 1442 وطريقة التسجيل على المنصة للتمتع بالخدمات العديدة التي تقدمها المنصة، ولمعرفة النتيجة من خلال رابط منصة مدرستي.

رابط منصة مدرستي

مع اقتراب ظهور النتيجة ازداد البحث عن رابط منصة مدرستي، حيث أن وزارة التعليم بالمملكة تقوم بوضع النتيجة على المنصة وكذلك على رابط نظام نور أيضاً، ويستطيع الطالب أو ولي الأمر بكل سهولة معرفة نتيجة ابنه من خلالهما بكل سهولة، وفيما يلي نتعرف على آلية التسجيل على منصة مدرستي.

الدخول من جوجل على رابط منصة مدرستي.

الدخول للمنصة بطريقتين إما عن طريق حساب نور أو حساب مايكروسوفت أوفيس.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق بطريقة صحيحة.

قم بالضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

الدخول على حساب الطالب بمنصة مدرستي.

الضغط على أيقونة “تقارير” ومنها اختر تقارير الطلاب.

نقوم بالضغط على أيقونة “إشعار بنتيجة الطالب.

تحديد الفصل الدراسي والضغط على كلمة “بحث”.

آلية وخطوات التسجيل على منصة مدرستيطريقة استخراج النتيجة عبر منصة مدرستي