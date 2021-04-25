إحسان تطلق حملة أنه تم جمع مبلغ لألفي أرملة سعودية وأم للأيتام، أعلنت منصة إحسان أنه تم بفضل الله تعالى جمع مبلغ من المال لكفالة ألفي من السيدات الأرامل وكذلك للأمهات الأيتام ذوي الجنسيات السعودية، ومن المعروف أن منصة إحسان الخيرية قد خُصصت من أجل مد يد العون والمساعدة لجميع الأسر التي تكون في أَمس الحاجة لتستطيع في توفير متطلبات الحياة اليومية، وما يمكن ذكره أيضاً أنه ذاع شهرة منصة إحسان منذ الساعات الأولى من إنشائها.

الدخول على الصفحة الرئيسية لمنصة إحسان الخيرية

تسجيل اسم المستخدم وكذلك البريد الإلكتروني التابع له

ثم تعبئة حقل رقم الجوال ورمز التحقق

ومنها النقر فوق خانة إنشاء الحساب.

خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية

والذي يمكن قوله أن منصة إحسان تعكس الرؤية المستقبلية التي تخطو إليها المملكة وتسعى إلى تحقيقها في عام 2030، كما أنها تكون تحت رعاية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الأصطناعي “سدايا” وكذلك نجد أن المنصة لم تتعامل مع المتبرعين مباشرةً بل يتم التبرع إلكترونياً، ولا تجبر المنصة على معرفة بيانات المتبرعين، بل لقد خصصت نظام التبرع السريع وهو عن طريق الأتي:

هو زيارة الموقع الخاص بمنصة إحسان

اختيار العمل الخيري التي يريد التبرع له

تعبئة المبلغ المراد إدخاله

اختيار طرق الدفع والتي توافق الطرق المتاحة في المنصة.

إتاحة الفرصة أمام القطاع الربحية والتنموي في المشاركة الإجتماعية

تعزيز العمل الإنساني بين أفراد المجتمع

تنمية العمل الخيري والإنساني داخل المملكة

تشجيع القطاع الخاص وتفعيل دوره الاجتماعي

تقيم العمل الخيري في شهر الخير والصدقات شهر رمضان الحالي.

أهداف منصة إحسان الخيرية

ونظراً لتسهيل عملية التبرع وجمع الذكاء لتقديمها للفئات الأشد احتياج خصصت المنصة رقم جوال متميز وخاص بها “5005” يعمل هذا الرقم بجانب الموقع الإلكتروني ويساعد على استقبال مكالمات التبرعات أو الرسائل النصية القصيرة التي تحتوي على مبلغ التبرع.

الأرامل السعوديات

والأيتام والتي تعولهم أمراة

المسجونين من الغارمين

من لم يكون له مأوى ولا مسكن

طلاب المراحل التعليمية والذين لم يستطيعوا على المصروفات الدراسية

مرضي الأمراض المزمنة وأصحاب العمليات الجراحية.

الفئات المستحقة من دعم منصة إحسان