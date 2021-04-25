تسجيل 49 وفاة و 1259 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

المدينة نيوز :- سُجِّلت (1259) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (700,423) حالة.

-سُجّلت (49) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8563) حالة.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (10.63%)، مقارنة مع (9.97%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (11,848) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,593,672) فحصاً.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (3340) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (664,772) حالة.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (27,088) حالة.

-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (197) حالة، فيما غادرت (106) حالات.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1841) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 31%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 57%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 35%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 37%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 55%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 31%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 22%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (525) في محافظة العاصمة عمّان.

- (328) في محافظة إربد، منها (100) في الرمثا.

- (77) في محافظة المفرق.

- (52) في محافظة البلقاء.

- (51) في محافظة الكرك.

- (46) في محافظة مأدبا.

- (42) في محافظة جرش.

- (41) في محافظة الزرقاء.

- (39) في محافظة الطفيلة.

- (23) في محافظة العقبة.

- (22) في محافظة معان، منها (10) في البترا.

- (13) في محافظة عجلون.