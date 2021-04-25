‏‎الإمارات تسير أولى رحلات الدعم لدول الساحل الأفريقي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية بدء تسيير رحلات الدعم اللوجستي لجهود المجتمع الدولي بقيادة فرنسا، في مكافحة الإرهاب في منطقة دول الساحل الأفريقي الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد العمليات المشتركة أن من شأن جهود دولة الإمارات أن تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل.
من جانبه، تقدم السفير الفرنسي بدولة الإمارات، كارفيية شانيل بالشكر لدولة الإمارات على مساهمتها في دعم جهود المجتمع الدولي وجهود الجمهورية الفرنسية في مساندة عمليات الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل.
ومن المخطط أن تخصص القوات المسلحة الإماراتية عددا من رحلاتها لنقل المساعدات الإنسانية والاغاثية نظرا لخبرتها الكبيرة التي اكتسبتها في مجال العمل الإنساني والإغاثي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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