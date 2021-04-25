القضاء العراقى يقرر توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب

جدة - نرمين السيد - وذكر فى بيان صحفى، أن "محكمة تحقيق الرصافة اتخذت الإجراءات القانونية بشأن حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب الذى راح ضحيته العشرات من الشهداء أمس".

وأضاف، أن "المحكمة قررت توقيف مدير المستشفى إلى حين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين فى الحادثة".

وأشار البيان إلى أن "القاضى المختص شكل فريق عمل مع مديرية مكافحة إجرام بغداد لمعرفة ملابسات الحادثة".

وكلفت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، لجنة برلمانية بتقصى الحقائق بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب التى راح ضحيتها 82 شخصا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى وجه بإجراء تحقيق عاجل مع عدد من المسؤولين الصحيين فى بغداد، على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق إلى 82 قتيلا و110 جرحى.