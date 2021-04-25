كندا تعرض مساعدة الهند فى مواجهة أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - أعربت وزيرة الخدمات العامة والمشتريات الكندية أنيتا أناند عن استعداد بلادها لمساعدة الهند فى التخفيف من أزمة جائحة كورونا، قائلة: "سنكون جاهزين بأدوات الحماية الشخصية وأجهزة التهوية وأى تجهيزات قد تكون مفيدة لحكومة الهند".





وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات نقلتها صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية اليوم، أن الحكومة الكندية على اتصال بالهند، من خلال مفوضها السامى فى نيودلهي، لمناقشة "عدة خيارات قد تكون متاحة بالنسبة لنا للمساعدة "، مضيفة: "سنستمر فى تقديم المساعدة طالما كان ذلك ممكنا".

وفى السياق نفسه، أكدت وزارة الخارجية الكندية، فى تدوينة على حسابها على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، حرصها على تقديم الدعم للهند، قائلة: "نظل متحدين مع أصدقائنا وشركائنا ومستعدون لتقديم المساعدة، إننا مع شعب الهند فى مواجهة جائحة كورونا".

يذكر أن كندا والهند اتفقتا خلال فبراير الماضى على توفير مليونى جرعة من لقاح "استرازينيكا" المصنوع فى الهند، وإرساله إلى كندا لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم إرسال الدفعة الأولى المقدرة بـ500 ألف جرعة أوائل الشهر الماضى.