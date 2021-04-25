بريطانيا ترسل أجهزة تنفس صناعى للهند فى ظل ارتفاع إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت صحيفة (الجارديان) البريطانية، فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، بأن الدفعة الأولى من الأجهزة سترسل غدا الاثنين، موضحة أن الأجهزة تبلغ حمولتها سعة تسع حاويات محمولة جوا، وتشمل نحو 600 جهاز تنفس اصطناعى.

ووفقا للتقرير، تتضمن حزمة المساعدات البريطانية 495 مكثفًا للأكسجين، للمساعدة فى استخراج الأكسجين من الهواء عند نفاد أنظمة المستشفيات الهندية، ومن المتوقع أن تصل إلى نيودلهى بعد غد الثلاثاء مع شحنات أخرى سيتم إرسالها تباعا فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى.

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أمس الأول الجمعة، عن استعداد بريطانيا للوقوف بجانب الهند ومساعدتها من الأوضاع المقُلقه جراء انتشار سلالة فيروس كورونا المتحور فيها، وقال جونسون :"سنفعل ما بوسعنا ونبحث ما يمكن القيام به لمساعدة ودعم شعب الهند"، واصفًا الهند بأنها "شريك عظيم".

وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت أمس السبت تخطى إجمالى حصيلة الإصابات بالفيروس حتى الآن 16.2 مليون إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة به إلى 186 ألفا و920 حالة وفاة.