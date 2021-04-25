جدة - نرمين السيد - وقالت التهتمونى، فى تصريح صحفى لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن حركة المسافرين بالاتجاهين عادت إلى طبيعتها بعد أكثر من عام على القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن حركة الشحن وتدفق البضائع متاحة منذ أشهر فى كلا الاتجاهين، موضحة أن حركة السفر والشحن عادت إلى طبيعتها مع تطبيق البروتوكول الصحى المتبع على المعابر الحدودية بالنسبة للمسافرين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن: عودة حركة السفر بمعبر العقبة بعد توقفها لمدة عام بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.