مواعيد امتحانات صفوف النقل في رمضان ٢٠٢١

تدور هذه المقالة حول مواعيد امتحانات صفوف النقل في شهر رمضان المبارك ٢٠٢١ التي سوف تقدمها وزارة التربية والتعليم، ومن العلم أنه تم تحديد امتحانات صفوف النقل في شهر إبريل لعام ٢٠٢١، وتم تحديدها بسبب الظروف التي تتعرض لها البلاد بسبب جائحة كورونا، وبناءً على ذلك تم تحديد مواعيد الامتحانات من قبل الوزارة من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثانى الثانوى على أن تكون بدايتها في شهر رمضان المبارك، ونذكر أن الصف الثاني الثانوي يبدأ امتحاناته غداً في اليوم الموافق 26 من شهر إبريل.

مواعيد امتحانات كل مرحلة من صفوف النقل في شهر إبريل ٢٠٢١

تم تحديد المواعيد لكل مرحلة من صفوف النقل وذلك فى شهر ابريل وأعلنت ذلك وزارة التربية والتعليم فإن المواعيد جاءت على النحو التالى :

تم تحديد مواعيد الصف الابتدائي من الصف الرابع إلى الصف السادس وقد يبدأ الصف الرابع بمشيئة الله يوم ٢٥ أبريل ٢٠٢١، بينما سيعقد اختبار الصف الخامس الابتدائي يوم الاثنين ٢٦ أبريل، وأيضاً الصف السادس سيعقد اختبارة يوم الثلاثاء ٢٧ إبريل ٢٠٢١. وقد تم تحديد أيضاً مواعيد المرحلة الإعدادية من الصف الأول الإعدادى إلى الصف الثاني الإعدادي وسيعقد اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد ٢٥ أبريل أيضاً اختبار الصف الثاني الإعدادي سيعقد يوم الاثنين ٢٦ إبريل ٢٠٢١.

وقد نفذ وزير التربية والتعليم نظام امتحانات شهرية وقد تكون عبارة عن امتحان لكل المواد في ورقة أسئلة واحدة على كلام دراسات في المدة السابقة.

مواعيد امتحانات اولى وتانية ثانوى

وتم تحديد أيضاً مواعيد المرحلة الثانوية فقد قررت وزارة التربية والتعليم امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي والتي تتم بنظام امتحانين متجمعين في نهاية شهري أبريل ومايو، وقد يكون الأمتحان بشكل ورقي في لجان ومؤمنة بالمدرسة وقد توافق امتحانات المرحلة الثانوية في شهر رمضان المبارك في شهر إبريل ويكون بنظام اختيار من متعدد في ورقة مجمعة وقد تكون الإجابة في ورقة منفصلة.

ومن خلال مقالتنا عرضنا لكل متابعينا خلال موقع ثقفني عن مواعيد امتحانات المراحل الابتدائية أيضاً المرحلة الإعدادية وعن كيفية إجراء الامتحانات خلال شهر إبريل ٢٠٢١ في شهر رمضان المبارك.