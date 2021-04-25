أخبار اليمن : خروقات متواصلة .. طيران العدوان يشن 20 غارة على حجة ومأرب

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خروقات متواصلة .. طيران العدوان يشن 20 غارة على حجة ومأرب

استمرت خروقات قوى العدوان السعودي لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 20 غارة على محافظتي حجة ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. خروقات متواصلة .. طيران العدوان يشن 20 غارة على حجة ومأرباستمرت خروقات قوى العدوان السعودي لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 20 غارة على محافظتي حجة ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 100 خرق بينها محاولة تسلل غرب حيس تم إفشالها، و14 خرقاً بقصف مدفعي و84 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وشملت الخروقات تحليق ثلاث طائرات تجسسية في أجواء الفازة والجاح. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر بأن طيران العدوان شن غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، و19 غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب.



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