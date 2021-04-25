المؤسسة العامة للتقاعد تعلن موعد صرف المعاشات للمتقاعدين

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن تقديم موعد صرف الرواتب والمعاشات للأشخاص المتقاعدين، ونتج عن ذلك زيادة عمليات البحث يومياً حول موعد الصرف الخاص بالمعاشات للمتقاعدين، خاصة بعد إعلان موعد التقديم الخاص بالصرف، حيث تتمتع المؤسسة العامة للتقاعد العديد من الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها المواطن السعودي، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعي موقعنا موعد صرف الرواتب والمعاشات، والشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المستحقين للمعاشات.

إيداع معاشات التقاعد شهر إبريل 2021:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إيداع شهر إبريل في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين، وأكدت على ضرورة فحص الحسابات للتأكد من الإيداع كامل أم ناقص، وذلك من خلال التأكد من الحساب لدى البنك أو من خلال التواصل مع مركز الاتصال أو من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني كما هو موضح بالصورة، أو من خلال خدمة المحادثة الفورية.

صرف معاشات التقاعد شهر إبريل 2021

اقترب موعد صرف معاش التقاعد للمتقاعدين والفئات المستحقة حيث يتبقى ما يقل عن 72 ساعة، علماً بأن الإيداع يتم في يوم الأحد الموافق 25 من شهر إبريل وذلك طبقاً للموعد الرسمي الذي حددته الحكومة بناءً على الأوامر المليكة تبعاً للتقويم الميلادي، وفي حالة إخطار العودة إلى العمل في الوظيفة الحكومية فهنا لن يتم توقف صرف المعاش التقاعدي وذلك بناء على رد المؤسسة على الأسئلة التي تم طرحها عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر.

موعد صرف المعاشات للمتقاعدين لشهر مايو

حيث يتم صرف المعاشات من كل عام وفقاً للتقويم الميلادي في اليوم الموافق 27 من كل شهر ميلادي، وهذا تبعاً للموعد المحدد من قبل الأوامر الملكية الصادرة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، أي أن صرف المعاشات يتم في اليوم الموافق 27 من شهر مايو، ونظراً لأن هذا اليوم يوافق عيد الفطر المبارك أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن تقديم الموعد ليوافق موعد الصرف يوم الاثنين القادم الموافق 18 من شهر مايو الحالي، وأكدت على أنه لن يواجه المتقاعدين أي مشاكل أثناء عملية الصرف مادام يتبع كل منهما الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

خدمات المؤسسة العامة للتقاعد

تتميز المؤسسة العامة للتقاعد بالعديد من الخدمات التي من الممكن أن يستفاد منها المواطن السعودي والمتقاعد، ومن هذه الخدمات (حاسبة المعاش التقاعدي – البيانات المالية – إخطار العودة للعمل)، ومن خلال هذا الممقال نوضح خطوات استخدام كل خدمة فيهم.

حاسبة المعاش التقاعدي

يقوم الشخص المتقاعد باستخدام هذه الخدمة لحساب قيمة المعاش التقاعدي بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة، وهناك خطوات يجب اتباعها للتمتع بهذه الخدمة:

الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد. الضغط على الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية. اختيار حاسبة التقاعد. إدخال كافة البيانات المطلوبة الضغط على أيقونة عرض قيمة المعاش

إخطار العودة للعمل

تتيح المؤسسة العامة للتقاعد خدمة إخطار العودة للعمل من خلال تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل في القطاع الحكومي (مدني أو عسكري)، حيث يشترط ان يكون المتقاعد استلم معاش واحد على الأقل، حيث تشمل هذه البيانات تاريخ الرجوع إلى العمل، اسم الجهة الجديدة، معلومات الوظيفة الجديدة، وضرورة تحديد تصنيف الوظيفة والرتبة.

الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد الضغط على الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية الخاصة بالمتقاعدين اختيار إخطار العودة إلى العمل التأكد من إدخال كافة البيانات التي تم ذكرها.

خطوات إخطار العودة إلى العمل

وقد أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد من خلال حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن إجمالي المبالغ المستحقة للدفعة تجاوزت 7 مليار ريال سعودي متضمنة بدل غلاء المعيشة، وبمجرد الإيداع في الحسابات البنكية سنعلمكم من خلال موقعنا ثقفني.

تحديث: موعد صرف معاشات التقاعد شهر سبتمبر

أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف وإيداع معاشات التقاعد شهر سبتمبر، حيث يتبقى على موعد الصرف خمس أيام، علماً بأن موعد الصرف يوافق يوم 26 من هذا الشهر ونظراً لأنه أجازة رسمية تم تغيير موعد الصرف ليوافق يوم الخميس الموافق 25 من شهر سبتمبر، ودعت المؤسسة العامة للتقاعد إلى ضرورة تحديث البيانات للمستفيدين من معاشات التقاعد.

تحديث: إيقاف التعامل بالوكالات:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وعبر رابط المؤسسة الرسمي عن إيقاف التعامل بالوكالات، ومن المحتمل أن تزيد المؤسسة من الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين وقد حددت المؤسسة سن معاش التقاعد للجنسين النساء والرجال، 50 و 52 سنة حسب جنسه ويتم الاستعلام عن معاش التقاعد من خلال الدخول على الرابط الرسمي للمؤسسة.