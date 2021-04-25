تحديث ببجي موبايل الجديدة 2021 الموسم الـ 19 تعرف على أهم المكافآت

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تحديث ببجي موبايل، حيث تعد ببجي موبايل هي واحدة من أكثر عناوين الهواتف المحمولة تنافسية في نوع battle royale. كل موسم في اللعبة يستمر لمدة شهرين. مع كل موسم جديد، يضيف المطورون ميزات وتحديثات وأحداث جديدة للعبة لكى ألاعبين لا يملوا من مواسم اللعبة وتزيد عندهما روح المغامرة والحماس في تغطى المستويات.تحديث ببجي موبايل
سينتهي الموسم 18 في 15 مايو 2021. وهذا يعني أنه سيتم قفل قسم Royale Pass اعتبارًا من 16 مايو 2021 ، ولن يتمكن اللاعبون بعد الآن من إكمال أي مهام Royale Pass. ستتم أيضًا إعادة تعيين رتبة اللاعب قبل إتاحة بطاقة Elite Royale Pass جديدة، يمكن التعرف الآن على المكافآت التي يقدمها هذا الموسوم الجديد من ببجي موبيل، تعرف ايضا على تحديث ببجي موبيل الموسم الـ 19، حيث تسعى دائما لعبة ببجي في أبهار وجذب ألاعبين في خصوصا في الموسوم الجدي لأنها قامت بتوفير مكافأت مغريه جدا تجعلك تريد كسبها جميعا.مكافآت الفئة الذهبية
حيث تشمل مكافآت الفئة الذهبية للموسم 19 زيًا أزرق رائع المظهر و 600 قطعة فضية.مكافآت الفئة البلاتينية
مكافآت الفئة البلاتينية للموسم 19 هي قناع مطابق لملابس الطبقة الذهبية و 800 قطعة فضية.
مكافأه الفئة الماسية
مكافأه المستوى الماسي هي مظهر سلاح M249 في الموسم 19 من PUBG Mobile. بالإضافة إلى مظهر السلاح ، سيحصل اللاعبون أيضًا على 1000 قطعة فضية يمكن استخدامها لشراء عناصر متنوعة في قسم الاسترداد في المتجر داخل اللعبة.
مكافأه طبقة Ace
عند الوصول إلى طبقة Ace، سيحصل اللاعبون على مظهر مظلي مكتوب عليه S19. بخلاف ذلك ، سيحصل اللاعبون على لقب الموسم 19 Ace، وعلامة الاسم وتأثير دخول الفريق الأسطوري، و 1600 قطعة فضية.
مكافآت طبقة الفاتح The Conqueror
The Conqueror هي الطبقة الأكثر نخبة في PUBG Mobile. مكافآت طبقة الفاتح هي إطار الفاتح للموسم 19 ، والعنوان ، وعلامة الاسم، وتأثير دخول الفريق الأسطوري. سيحصل اللاعبون أيضًا على 2000 قطعة فضية عند الوصول إلى هذا المستوى، وتعد هذه اعلي مكافأة حيث الوصول اليها الاعب يعد من المحترفين في هذه اللعبة، وعند الوصول اليها ينتظر اللعاب الموسم الجديد في النزول حتى يحصل على المزيد من المكافآت.
الوسوم
تحديث ببجي موبايل، حيث تعد ببجي موبايل هي واحدة من أكثر عناوين الهواتف المحمولة تنافسية في نوع battle royale. كل موسم في اللعبة يستمر لمدة شهرين. مع كل موسم جديد، يضيف المطورون ميزات وتحديثات وأحداث جديدة للعبة لكى ألاعبين لا يملوا من مواسم اللعبة وتزيد عندهما روح المغامرة والحماس في تغطى المستويات.تحديث ببجي موبايل
سينتهي الموسم 18 في 15 مايو 2021. وهذا يعني أنه سيتم قفل قسم Royale Pass اعتبارًا من 16 مايو 2021 ، ولن يتمكن اللاعبون بعد الآن من إكمال أي مهام Royale Pass. ستتم أيضًا إعادة تعيين رتبة اللاعب قبل إتاحة بطاقة Elite Royale Pass جديدة، يمكن التعرف الآن على المكافآت التي يقدمها هذا الموسوم الجديد من ببجي موبيل، تعرف ايضا على تحديث ببجي موبيل الموسم الـ 19، حيث تسعى دائما لعبة ببجي في أبهار وجذب ألاعبين في خصوصا في الموسوم الجدي لأنها قامت بتوفير مكافأت مغريه جدا تجعلك تريد كسبها جميعا.مكافآت الفئة الذهبية
حيث تشمل مكافآت الفئة الذهبية للموسم 19 زيًا أزرق رائع المظهر و 600 قطعة فضية.مكافآت الفئة البلاتينية
مكافآت الفئة البلاتينية للموسم 19 هي قناع مطابق لملابس الطبقة الذهبية و 800 قطعة فضية.
مكافأه الفئة الماسية
مكافأه المستوى الماسي هي مظهر سلاح M249 في الموسم 19 من PUBG Mobile. بالإضافة إلى مظهر السلاح ، سيحصل اللاعبون أيضًا على 1000 قطعة فضية يمكن استخدامها لشراء عناصر متنوعة في قسم الاسترداد في المتجر داخل اللعبة.
مكافأه طبقة Ace
عند الوصول إلى طبقة Ace، سيحصل اللاعبون على مظهر مظلي مكتوب عليه S19. بخلاف ذلك ، سيحصل اللاعبون على لقب الموسم 19 Ace، وعلامة الاسم وتأثير دخول الفريق الأسطوري، و 1600 قطعة فضية.
مكافآت طبقة الفاتح The Conqueror
The Conqueror هي الطبقة الأكثر نخبة في PUBG Mobile. مكافآت طبقة الفاتح هي إطار الفاتح للموسم 19 ، والعنوان ، وعلامة الاسم، وتأثير دخول الفريق الأسطوري. سيحصل اللاعبون أيضًا على 2000 قطعة فضية عند الوصول إلى هذا المستوى، وتعد هذه اعلي مكافأة حيث الوصول اليها الاعب يعد من المحترفين في هذه اللعبة، وعند الوصول اليها ينتظر اللعاب الموسم الجديد في النزول حتى يحصل على المزيد من المكافآت.
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