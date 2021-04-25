مصدر : الفنان متعب الصقار سقط من الطابق الثاني مما ادى الى وفاته

دوت الخليج :- بين مصدر مطلع ان الفنان متعب الصقار توفي نتيجة سقوطه من نافذة المستشفى . وبين المصدر : ان الصقار سقط من نافذة الطابق الثاني المستشفى . واشار : ان سرير الفنان المرحوم كان بالقرب من النافذة ويتوقع انه اقترب من النافذة لاستنشاق الهواء مما ادى الى سقوطه .

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