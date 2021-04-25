إخماد حريق على ناقلة نفط قبالة سوريا

بعد هجوم يرجح أنه بـ(مسيرة) دمشق ـ رويترز: قالت وزارة النفط السورية إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصفاة بانياس بعد تعرضها لهجوم يرجح أنه بطائرة مسيرة من اتجاه المياه الاقليمية اللبنانية.

وذكرت قناة العالم التلفزيونية الإيرانية أن الناقلة واحدة من ثلاث ناقلات نفط إيرانية وصلت منذ فترة إلى مصب ميناء بانياس النفطي محملة بإمدادات، فيما نفت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية أن تكون الناقلة إيرانية.

وذكرت خدمة تانكرتراكرس في تغريدة أن “الناقلة التي شوهدت وهي تحترق قبالة ساحل بانياس ليست سفينة إيرانية” بل مسجلة في بيروت.

وتضم مدينة بانياس الساحلية السورية مصفاة لتكرير النفط والتي تغطي إلى جانب مصفاة أخرى في حمص جزءا كبيرا من الطلب على السولار ووقود التدفئة والبنزين والمنتجات البترولية الأخرى وفقا لخبراء الصناعة.

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