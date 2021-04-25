82 وفاة و110 مصابين فـي حريق بمستشفى لمرضى كورونا ببغداد

25 أبريل,2021

بغداد ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

قالت وزارة الداخلية العراقية إن حصيلة الوفيات جراء حريق مستشفى لعلاج مصابي كورونا في بغداد ارتفعت إلى 82 و110 مصابين.

وقالت مصادر طبية إن الحريق اندلع في مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالى بالعاصمة العراقية ليل السبت بعد حادث أدى إلى انفجار خزان أكسجين.

وقال مصور من رويترز في مكان قريب إن العديد من سيارات الإسعاف هرعت إلى المستشفى ونقلت المصابين.

وقالت المصادر الطبية إن المرضى غير المصابين في الحادث نُقلوا أيضا من المستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام الدفاع المدني العراقي قوله إن الحريق اندلع في الطابق المخصص للانعاش الرئوي.

وأضاف اللواء كاظم بوهان أن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق. وفي الساعات الأولى من صباح أمس أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق في الحادث.

وقال “مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجهت بفتح تحقيق فوري والتحفظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكل المعنيين إلى حين التوصل إلى المقصرين ومحاسبتهم”. وظل العديد من أسر الضحايا أمام المستشفى بعد ساعات من إخماد الحريق لأنهم لم يعثروا عليهم في مستشفيات أخرى.

إلى ذلك اكتشفت مجموعة من العلماء من جامعة لوفان في بلجيكا أحد المفاتيح التي يستخدمها كورونا للدخول والانتشار عبر جسم الإنسان، وهو بروتين “إنتجرين بيتا1”، فيما يعد اكتشافاً يفتح الباب أمام تطوير علاجات جديدة ضد فيروس كورونا. وأوضح العلماء أنه لعبور غشاء البلازما الذي يغطي خلايا الجسم، يستخدم كورونا وبقية الفيروسات البروتينات الموجودة في خلايانا كـ “أقفال” تنفتح للدخول والتكاثر وبالتالي تبدأ عملية العدوى الفيروسية. ويوضح الأستاذ في معهد علوم الجزيئات الحيوية والتكنولوجيا في جامعة لوفان ورئيس البحث ديفيد الستين، أن “الارتباط بإنتاج “إنتجرين بيتا1” يعزز دخول الفيروس إلى الخلية. وبمجرد دخول الخلية تعمل الخلية كمصنع لبناء فيروسات جديدة ومن ثم يمكن لهذه الفيروسات أن تنتشر لتصيب خلايا أخرى أو أفراد آخرين”. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا حول العالم 147 مليونا و48 ألفا و359 حالة.

خليجيا، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع الهند حتى اشعار آخر بسبب الاوضاع الصحية وانتشار فيروس كورونا.

الى ذلك، وافقت وزارة الصحة العراقية للمختبرات الأهلية لأول مرة بإجراء فحوصات الـ”بي سي أر” الخاصة بجائحة كورونا. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، في العراق سيف البدر، إن “الوزارة منحت موافقات بعدد محدود مؤخراً لمختبرات أهلية في بغداد والمحافظات لإجراء الفحوصات الخاصة بالوباء بالنسبة للمسافرين وغيرهم”. من جهتها كشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد عن أن معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة الحالية يزيد بمعدل 10 % عن الموجات السابقة. وقد سجلت مصر912 إصابة جديدة و39 وفاة. في السودان كشف وزير الصحة السوداني عمر النجيب أن حالات الإصابة بفيروس كورونا أعلى بكثير من الذي يُعلن. وأرجع الوزير السوداني ذلك إلى ضعف النظام الصحي في بلاده وعدم المقدرة على إجراء العديد من الفحوصات في اليوم. في تونس دعا رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية على مستوى مؤسسات الدولة من أجل التعجيل بجلب لقاحات كورونا وتسريع عملية التطعيم في ظل تزايد الإصابات بشكل مقلق. الى ذلك قال مسؤولون سوريون إن 150 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني وصلت إلى دمشق كمنحة وإن من المقرر وصول شحنة أخرى مماثلة قريبا. في السياق أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 49 وفاة و 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

دوليا، قالت إيران إنها تعتزم منع دخول المسافرين من الهند بسبب سلالة من “كوفيد19” لتجنب انتشارها في الدولة المتضررة بالفعل من الجائحة. في حين قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 71137 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3076 حالة وفاة إضافية. آسيويا، تقوم الهند بنقل صهاريج تحتوي على الأكسجين جواً من سنغافورة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز المنقذ للحياة في الوقت الذي تنخفض إمداداته وسط الإصابات القياسية بفيروس كورونا. وقامت القوات الجوية الهندية بتسيير “ناقلات عالية السعة” تحمل الأكسجين السائل من مطار شانجي في سنغافورة بحسب تغريدة براكاش جافاديكار وزير البيئة والإعلام والبث والصناعات الثقيلة. بدورها قالت كوريا الجنوبية إنها وقعت عقداً مع شركة فايزر لشراء 40 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لكوفيد19 وسط مخاوف من قفزة في حالات الإصابة. من جهة أخرى، قررت الحكومة الباكستانية استدعاء قوات عسكرية لمساعدة قوات الشرطة في مهمة تطبيق القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بتفشي وباء كورونا.

■ بروتين «إنتجرين بيتا1» يساعد فـي انتشار كورونا

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