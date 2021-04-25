مجلس الشعب السورى يتلقى ثلاثة طلبات ترشح لمنصب رئيس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الشعب السورى حمودة صباغ، إن المجلس تلقى ثلاثة كتب من المحكمة الدستورية العليا بتقديم إيناس مروان القوادرى، وهانى عدنان الدهان، ومحمد حمدى الصلاح، طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية السورية، ليرتفع عدد الطلبات المقدمة إلى 21".





وذكرت وكالة الأنباء السورية أن ذلك جاء، اليوم الأحد، خلال الجلسة الثامنة من الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس الشعب الشورى. وكان رئيس مجلس الشعب السورى قد أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، تطبيقًا لأحكام الدستور اعتبارًا من يوم الاثنين الماضى، ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى نهاية الأربعاء المقبل 28 أبريل الجارى.

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