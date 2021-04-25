مقتل رجل يرتدي سترة واقية برصاص الشرطة في هوليوود  

أعلنت الشرطة الأمريكية أن عناصرها قتلوا يوم السبت في هوليوود رجلا يرتدي سترة واقية من الرصاص، صدم بسيارته سيارة للشرطة.

وذكرت شرطة المدينة في تغريدة على "تويتر" أن الشرطة كانت ترد على مكالمة عندما توقفت سيارة أمام سيارتها في شارع صن سيت بوليفارد ثم عادت للوراء قبل أن تصدمها.

وأضافت الشرطة: "ترجل سائق السيارة وكان يرتدي سترة واقية ويخبئ يده اليمنى خلفه، ثم سار باتجاه عناصر الشرطة الذين خرجوا من مركبتهم. وقام بالعد 1.2.3 وبدأ بتحريك ذراعه إلى الأمام".

وأشارت إلى أن عناصر الشرطة أطلقوا النار، وأصابوا الرجل الذي قتل على الفور وتم إغلاق شارع صن سيت بوليفارد الشهير مؤقتا أمام حركة المرور.

وقالت شرطة لوس أنجلوس إن محققي الشرطة المتخصصين توجهوا إلى المكان للكشف عن ملابسات الحادث.