بريطانيا تعلن انخفاض إصابات كورونا 4.6% عن الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 1712 إصابة جديدة بكورونا اليوم الأحد، ما يعني حدوث 17063 إصابة جديدة بين 19 و25 أبريل بانخفاض نسبته 4.6% مقارنة بالأيام السبعة السابقة.
وأعلنت لندن عن وفاة 11 شخصا بعد 28 يوما من ثبوت إصابتهم بالفيروس، مما يعني انخفاض الوفيات على مدى 7 أيام بواقع 12.6%.
وسجلت بريطانيا لغاية اليوم 4,404,882 إصابة بفيروس كورونا فيما تم تسجيل 127,428 حالة وفاة وفق موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا في دول العالم.
وتلقى 33.67 مليون شخص في بريطانيا جرعة أولى من لقاح كورونا فيما تلقى 12.59 مليون شخص الجرعة ثانية.
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