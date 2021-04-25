 إندونيسيا تعلن وفاة جميع أفراد طاقم غواصتها المفقودة وعددهم 53 

قالت وسائل إعلام محلية أن السلطات الإندونيسية أعلنت، اليوم الأحد، وفاة جميع أفراد طاقم غواصتها المفقودة والبالغ عددهم 53 شخصا.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن قائد القوات المسلحة، هادي تشاهشانتو، أن "جميع أفراد طاقم الغواصة "كيه آر آي ناغالا-402" لقوا حتفهم.

وكشف العثور على عدة أجزاء من الغواصة، وكذلك بدلات النجاة الخاصة بالطاقم، وفقا للصور التي تم الحصول عليها، "ما يبين غرق الغواصة ووفاة جميع أفراد طاقمها".

وكان مسؤولون قد أكدوا إن إمدادات الأكسجين لطاقم الغواصة البالغ عددهم 53 فردا كانت قد نفذت في وقت مبكر من أمس السبت، مشددين على أنه لا أمل في العثور على ناجين.

يشار إلى أنه من بين القتلى المفترضين قائد أسطول الغواصات الإندونيسي هاري سيتياوان.

وكانت الغواصة الإندونيسية قد اختفت أثناء مشاركتها في تدريب قبالة بالي، وقد تم العثور عليها في أعماق أبعد من حدود البقاء، فحسبما صرح قائد البحرية الإندونيسية فإن "المسح كشف عن الغواصة على ارتفاع 850 مترا، وهو ما يتجاوز بكثير حدود النجاة البالغة 500 متر".

وقد ضمت فرق البحث عن الغواصة سفنا أسترالية وأمريكية وسنغافورية وماليزية إلى جانب تلك الموجودة في إندونيسيا.

وركز البحث على منطقة بالقرب من موضع البداية لآخر غوص له، حيث تم العثور على بقعة زيت، ولكن لم يكن هناك دليل قاطع حتى الآن على أن بقعة الزيت كانت من الباطن.