خطوات تسجيل التابعين في توكلنا 2021

تسجيل التابعين في توكلنا 2021 يعتبر هذا الأمر واحد من ضمن الأمور التي تهم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بإضافة كل من الابناء وأفراد الأسرة جميعاً في تطبيق توكلنا والذي يعتبر واحد من أهم التطبيقات الخاصة بالحكومة في المملكة في الفترة الحالية حيث يعمل هذا التطبيق علي استخراج تصاريح الخروج وقت حظر التجوال.تسجيل التابعين في توكلنا 2021
توكلنا هو أحد التطبيقات الذي أصدر من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة الذكاء الأصطناعي في المملكة العربية السعودية حيث إن هذا التطبيق يستخدم في العديد من الأمور مثل تفعيل منصة مدرستي وأيضاً التسجيل في لقاح كورونا واستخراج تصاريح الخروج من المنزل وقت حظر التجوال ومعرفة الحالة الصحية للمسجل.طريقة تعريف رقم الجوال في توكلنا
لابد من أن يكون رقم الجوال المسجل في تطبيق توكلنا الإلكتروني معرف في منصة أبشر حتي يستطيع المستفيد التسجيل وتفعيل الحساب ويتم تعريف رقم الهاتف عبر القيام بالأتي:
- الذهاب إلي موقع منصة أبشر علي شبكة الأنترنت.
- إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر في المكان المخصص لهم.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- الضغط علي زر التسجيل.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار تعريف رقم الجوال.
- تكتب رقم الهاتف ثم إدخال البيانات الشخصية التي تتطلب منك.
- بعد ذلك الضغط علي زر إرسال كود التعريف.
- تكتب رقم الكود المرسل علي الهاتف المحمول.
- الضغط علي زر تعريف الرقم.
يجب عليك إن تقوم بتسجيل الابناء والأسرة في التطبيق من أجل إن يقومون بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها ويتم إضافتهم عن طريق القيام بالأتي:
- فتح تطبيق توكلنا علي الهاتف المحمول.
- تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.
- من القائمة الجانبية للتطبيق تقوم باختيار الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك تقوم باختيار إضافة أفراد الأسرة.
- تقوم بكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاصة بكل فرد منهم.
- تكتب البيانات المطلوبة منك في الأماكن المخصص لها.
- الضغط علي زر التفعيل.
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تسجيل التابعين في توكلنا 2021 يعتبر هذا الأمر واحد من ضمن الأمور التي تهم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بإضافة كل من الابناء وأفراد الأسرة جميعاً في تطبيق توكلنا والذي يعتبر واحد من أهم التطبيقات الخاصة بالحكومة في المملكة في الفترة الحالية حيث يعمل هذا التطبيق علي استخراج تصاريح الخروج وقت حظر التجوال.تسجيل التابعين في توكلنا 2021
توكلنا هو أحد التطبيقات الذي أصدر من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة الذكاء الأصطناعي في المملكة العربية السعودية حيث إن هذا التطبيق يستخدم في العديد من الأمور مثل تفعيل منصة مدرستي وأيضاً التسجيل في لقاح كورونا واستخراج تصاريح الخروج من المنزل وقت حظر التجوال ومعرفة الحالة الصحية للمسجل.طريقة تعريف رقم الجوال في توكلنا
لابد من أن يكون رقم الجوال المسجل في تطبيق توكلنا الإلكتروني معرف في منصة أبشر حتي يستطيع المستفيد التسجيل وتفعيل الحساب ويتم تعريف رقم الهاتف عبر القيام بالأتي:
- الذهاب إلي موقع منصة أبشر علي شبكة الأنترنت.
- إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر في المكان المخصص لهم.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- الضغط علي زر التسجيل.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار تعريف رقم الجوال.
- تكتب رقم الهاتف ثم إدخال البيانات الشخصية التي تتطلب منك.
- بعد ذلك الضغط علي زر إرسال كود التعريف.
- تكتب رقم الكود المرسل علي الهاتف المحمول.
- الضغط علي زر تعريف الرقم.
يجب عليك إن تقوم بتسجيل الابناء والأسرة في التطبيق من أجل إن يقومون بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها ويتم إضافتهم عن طريق القيام بالأتي:
- فتح تطبيق توكلنا علي الهاتف المحمول.
- تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.
- من القائمة الجانبية للتطبيق تقوم باختيار الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك تقوم باختيار إضافة أفراد الأسرة.
- تقوم بكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاصة بكل فرد منهم.
- تكتب البيانات المطلوبة منك في الأماكن المخصص لها.
- الضغط علي زر التفعيل.
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