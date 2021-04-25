افضل أنواع السيارات للنساء في السعودية 2021، تهتم الكثير من النساء في السعودية على التعرف على احدث وافضل السيارات وذلك بعد إصدار القرار الملكي لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أل سعود الموافق 26 سبتمبر 2017 بمنح المرأة السعودية حق قيادة السيارة وشمل القرار على توجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 10 شوال 1439 هـ الموافق 24 يونيو 2018، أي بعد حوالي عشر أشهر من إصدار القرار وفي 21 رمضان 1439هـ الموافق 4 يونيو 2018، صدرت أول رخصة قيادة لامرأة سعودية، وشهدت معارض السيارة في المملكة العربية السعودية إقبالاً غير مسبوق على شراء السيارات بنسبة عالية جداً، وسنوضح لكم بالتفصيل عن افضل أنواع السيارات في السعودية.

افضل أنواع السيارات

يوجد الكثير من السيارات التي تناسب النساء في السعودية لشركات عالمية سواء كان الاستخدام للعمل وللجامعة أواستخدام شخصي، وسنقدم لكم افضل أنواع السيارات التي تفضلها المرأة السعودية وخصائصها وأسعارها كما يلي :

سيارة هيونداى كونا

سيارة هيوانداى كونا من السيارات المميزة التي تفضلها اغلب النساء، وتتميز بأناقة تصميمها وحجمها المناسب الرائع للقيادة وهى من اخر إصدارات شركة هيونداى الكورية وهى من فئة سيارات نظام الدفع الرباعي وتمتلك محرك الديزل 1.6 لتر ومحرك البنزين سعة 1.0 لتر بتقنية هجينة 48 فولت، كما يمتلك محرك الديزل بقوة 136 حصان أما مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 7 سرعات أو ناقل يدوى 6 سرعات، ويتراوح سعر سيارة هيوانداى كونا من 72 ألف ريال سعودي.

سيارة فيات 500

سيارة فيات 500 هي سيارة رائعة ويفضلها اغلب النساء ويوجد بها الكثير من الألوان المتعددة، حيث تمتلك موتور 12000 سي سي بقوة 69 حصان مع ناقل حركة يدوى من 5 ساعات، ويتراوح سعرها ابتداءا من 70 ألف ريال سعودي.

سيارة هوندا CR-V

سيارة هوندا CR-V تعد من اهم السيارات الأكثر تميزا وهى تناسب جميع النساء والرجال أيضا، تناسب المُقبلين على القيادة لأول مرة أيضاً ، لذلك فإن هذا النوع يُعد الأكثر مبيعاً على مستوى العالم ، كونها سيارة عملية و كثيرة الإمكانيات و المزايا ، فهي من أفضل السيارات للنساء، حيث محرك السيارة يسع 2.4 لتر، وقدرتها 188 حصان، ويتراوح سعرها ابتداءا من 135 ألف ريال سعودي.

سيارة سوزوكى سوفت

سيارة سوزوكى هي من السيارات المناسبة للنساء، حيث تشتهر سوزوكي سوفت بالموثقية، وتأتينا مزودة بميزات مثل: مصابيح للضباب – أمامية وخلفية وقفل مركزي ومقبس 12V – أمامي فقط وABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق من فورد فوكس وتمتلك تصميم رائع ومساحات مميزة وماتور سعة 1200 CC ويتراوح سعرها من 64 ألف ريال سعودي.

سيارة سيات ليون

سيارة سيات ليون يمتلك شكل جذاب وتناسب كافة النساء لأنها تملك تقنية ممتازة مع تصميم رائع، وتملك سيارة سيات ليون محرك تربو 1600 سي سي، ويتراوح سعرها ابتداء من 93 ألف ريال سعودي.

سيارة مينى كوبر

سيارة مينى كوبر من افضل السيارات التي تناسب النساء والرجال والشباب، فهي سيارة ذات شكل أوروبي رائع، تصل بقوة 134 إلى 228 حصان وتتميز بتوفير لاستهلاك البنزين وتتراوح سعرها ابتداء من 135 ألف ريال سعودي.

سيارة تويونا 86

سيارة تويونا 86 هي من السيارات المميزة وتعتبر من السيارات الرياضية التي تناسب البنات والشباب وتتملك موتور بسعة 2 لتر بقدرة 48 حصان، ويتراوح سعرها ابتداء من 85 ألف ريال سعودي.

سيارة هيوانداى اى 10

سيارة هيوانداى i10 هي من السيارات ألتي تقدمها شركة هيوانداى الكورية وتعد من السيارات المناسبة للنساء من حيث المظهر الأنيق، وتملتك محرك بسعة 1600 سي سي وقوة المحرك 69 حصان ويتراوح سعرها ابتداء من 34 ألف ريال سعودي.

سيارة مرسيدس 250 GIC

سيارة مرسيدس 250 GIC من اروع السيارات التي تتميز بالفخامة على مستوى العالم وحصلت على تقييم مرتفع من كل مستخدميها وتناسب كافة الأفراد وحصلت على لقب افضل سيارة نسائية عام 2017 و2018 و2019 وتتراوح سعرها ابتداء من 270 ألف ريال سعودي.

سيارة فورد فيجو

سيارة فورد فيجو من السيارة الرائعة التي تم تصميمها بشكل عالمي وهى من السيارات التي تق\مها شركة فورد الأمريكية، حيث تمتلك محرك قوى يتوافق مع BS VI وتوفر لك السيارة قيادة امنه مع احدث الوسائل التكنولوجية وناقل حركة اتوماتيك مع محرك تربو 1500 سي سي، ويتراوح سعرها ابتداء من 48 ألف ريال سعودي.

سيارة رينو داستر

سيارة رينو داستر الجديدة كليا هي من السيارات التي تتميز بحجم مناسب والتي حصلت على تقييمات رائعة من مستخدميها على مستوى العالم وهى مقدمة من شركة رينو الفرنسية وتعمل بموتور سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان ويتراوح سعرها ابتداء من 80 ألف ريال سعودي.

سيارة رنج روفر ايفوك

سيارة رنج روفر ايفوك أزاحت شركة لاندروفر الستار عن موديل رنج روفر إيفوك 2021 بمزايا جديدة وتحتوي السيارة على محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 246 حصان، وعزم دوران 365 نيوتن متر ، وذلك مع أحدث نظام المعلومات الترفيهية من لاندروفر بالإضافة إلى التحديثات عبر الهواء بالإضافة إلى إنها توفر البنزين ويتراوح سعرها ابتداء من 190 ألف ريال سعودي.

سيارة ام جى ZS

سيارة ام جى ZS هي افضل السيارات المناسبة للنساء وخاصة حديثي الراغبات في تعلم القيادة، وتنتمى للفئات السيارات الرياضية ومزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك ويتراوح سعرها ابتداء من 51 ألف ريال سعودي.

سيارة مازاد CX-5

سيارة مازاد CX-5 تتميز السيارة الجديدة بتطبيقات أند رويد أوتو وأبل كاربلاي، مع وجود دعم احدث تقنيات مازدا للاتصال الإلكتروني، وتتمتع السيارة بمحرك 2.5 لتر ، 4 سلندر بالتنفس الطبيعي بقوة 190 حصان ن وعزم 252 نيوتن متر ، مع محرك 2.5 لتر تيربو بقوة 253 حصان وعزم دوان 433 نيوتن متر وذلك يعمل على توفير البنزين، وتتراوح سعر السيارة مازاد CX-5 ابتداء من 78 ألف ريال سعودي.

سيارة جيلي كولراى

سيارة جيلي كولراى تناسب جميع الأفراد حيث صممت بتصميم مودرن خارجي انسيابي وخطوط ديناميكية وشبك أمامي مدمج ومصابيح مزدوجة وهى مقدمة من شركة جيلي الصينية، حيث تأتي بمحرك تيربو 1500 سي سي ثلاثي الأسطوانات بقوة 177 حصان وعزم دوران 250 نيوتن علمًا أن استهلاك الوقود 1 لتر لكل 17.8 كيلومتر وتتراوح سعرها ابتداء من 72 ألف ريال سعودي.

وفى النهاية قد قدمنا لكم من خلال مقالنا افضل أنواع السيارات 2021 التي تناسبكم وخصائصها وأسعارها للنساء في المملكة العربية السعودية ولكم حسن الاختيار فيما يعجبكم طبقا لذوق وإمكانيات كل شخص.

سيارة رينو كابتشر

سيارة رينو كابتشر من السيارات التي تفضلها النساء، حيث تتنافس مع منافسين معروفين مثل ميتسوبيشي إي إس إكس، وتتراوح متوسط سعر رينو كابتشر في سوق السعودية حوالى 102,850 ريال سعودي وتتمتع بالسيارة 2 من المحركات، توفر كابتشر للباحثين عن سيارة جديدة محركًا بسعة 1.0- 1.3-liter وتشتهر رينو كابتشر بـالتصميم الفريد، وتأتينا مزودة بميزات رائعة، حيث بها مصابيح أمامية أوتوماتيكية وضوء في الصندوق الخلفي, ومقبس 12V – أمامي فقط وABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق من ميتسوبيشي إي إس إكس.