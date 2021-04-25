RESULTS – رابط نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق ١٤٤٢ للشهادات

نظام نور نتائج الطلاب 1442 تتوفر خلاله للفصل الدراسي الثاني للعام المنتهي، هذا بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية تقديم الاختبارات النهائية، وأصبحت اختبارات الثلاثة مراحل متوفرة علي الموقع الإلكتروني منصة مدرستي التعليمية، وبعد نهاية كل مرحلة تظهر الشهادات بكل سهولة، وبعد أن ظهرت نتيجة المرحلة الابتدائية، نوفر لكم رابط نظام نور برقم الهوية فقط لاستعلام نتائج الطلاب بالسجل المدني بكل سهولة.

نتائج نور بالهويه فقط تتاح الآن عبر الموقع الإلكتروني noor results، وقد أكدت الوزارة أن إمكانية إصدار درجات كافة الطلبة والطالبات سيكون مع منتصف الشهر المبارك، هذا بعد نهاية كافة الاختبارات لكافة المراحل التعليمية، وجدير بالذكر أن درجة المرحلة الابتدائية أصبحت متوفرة وتمكن أولياء الأمور من التعرف عليها، ويمكنكم استعلام بقية الدرجات خلال الفترة الجارية.

أتاح النظام الإلكتروني لنور نتائج منصة مدرستي التعليمية فور نهاية اختبارات طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، ويمكنكم الاستعلام بكل سهولة عن طريق الخطوات المتوفرة إليكم الآن والتي تتيح إليكم استخراج شهادات الطلاب برقم الهوية فقط.

رابط نظام نور لنتائج الطلاب ١٤٤٢ هـ

يتيح رابط موقع نور للنتائج ١٤٤٢ كافة الدرجات والشهادات، لهذا يمكنكم تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر بكل سهولة، والدخول من خلال الخطوات الآتية:

يقوم المستخدم بالدخول إلي موقع النتيجة، موقع برنامج نور.

إدخال البيانات المطلوبة، إذا كان الهدف تسجيل دخول ولي الأمر.

تحديد واختيار رابط النتيجة بالهوية فقط عند تفعيله من الوزارة.

كتابة رقم السجل المدني، وإعادة كتابة رمز التحقق الظاهر علي الشاشة.

بالأخير الضغط علي إظهار النتيجة للحصول علي الدرجات.

خطوات تحليل نتائج الطلاب برقم الهوية

يمكنكم تحليل شهادات الطلاب من خلال متابعة الفيديو التالي، وتطبيقه علي الدرجات بالتقرير الظاهر.

كانت هذه نبذة مختصرة عن طيفية استخراج النتائج للطلاب عن طريق رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، والتي توفره وزارة التعليم السعودية بنهاية هذا الأسبوع، بعد أن انتهت فترة الاختبارات للمرحلة الثانوية والمتوسطة بكل سهولة والحصول علي نتائج الطلاب 1442 الفصل الثاني.