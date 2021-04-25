استمرار المناوشات في القدس

القدس المحتلة ـ رويترز: استمرت المناوشات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين خارج أسوار البلدة القديمة بالقدس مع تصاعد حدة التوتر أثناء شهر رمضان في حين دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للهدوء.

وانتشر مئات من شرطة الاحتلال في عتاد مكافحة الشغب في محيط البلدة القديمة بعد انتقال الاشتباكات الليلية إلى قطاع غزة والضفة الغربية.

ورشق بعض الفلسطينيين شرطة الاحتلال بالحجارة والزجاجات بينما قام الخيالة بتفريق الحشود على الرغم من أن العنف بدا أقل حدة من الليالي السابقة.

وانتقلت الاحتجاجات إلى عدة مدن في الضفة الغربية وإلى حدود إسرائيل مع غزة، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه فرق مئات الفلسطينيين كان بعضهم يلقي الحجارة والإطارات المشتعلة.

وتحدث الاشتباكات وأعمال العنف كل ليلة تقريبا في القدس.

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