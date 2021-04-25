أخبار اليمن : الامين العام المساعد يواسي آل البحر

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الامين العام المساعد يواسي آل البحر

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / محسن صادق البحر، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 44مديرية ماوية، محافظة تعز، ووفاة المهندس/ احمد صادق البحر، والذي وافاهما الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. الامين العام المساعد يواسي آل البحربعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / محسن صادق البحر، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 44مديرية ماوية، محافظة تعز، ووفاة المهندس/ احمد صادق البحر، والذي وافاهما الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/ منصور صادق البحر واخوانه، وكافة آل البحر، بمحافظة تعز، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً وباسم قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن احر تعازيه واصدق مواساته بهذا المصاب الجلل. سائلا المولى - عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنهما فسيح جنانه.. وأن يلهم اهلهما وذويهما الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا إليه راجعون".



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