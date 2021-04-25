الإمارات تتضامن مع الهند في مواجهة تحديات وباء كورونا

أكدت دولة الإمارات، يوم الأحد، وقوفها إلى جانب الهند في مواجهة جائحة "كوفيد-19" ودعم جهودها الحثيثة في التصدي لتفاقم خطر الجائحة التي أصابت أكثر من 17 مليون شخص في البلد الآسيوي.
وبحسب وكالة "وام"، فإن دولة الإمارات أكدت تضامنها الكامل مع الهند في ظل الظروف الصحية الحالية التي تمر بها البلاد.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيانها، عن تعازيها إلى "حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا الجائحة، وعن أمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي".
وأكدت الوزارة عمق علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والهند والتي تقوم على أسس راسخة ومتينة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون والمصالح المشتركة.
وأعربت دولة الإمارات عن أملها في أن تتمكن الهند من تجاوز هذه الفترة الصعبة الناجمة عن فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن.
ويوم الأحد، سجلت الهند رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا، بلغ 349691، مما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى إلى 16.96 مليون حالة.
وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 2767 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس إلى 192311.
وحذر المسؤولون في شمال وغرب البلاد، بما في ذلك العاصمة نيودلهي، من أن معظم المستشفيات أصبحت كاملة العدد وتواجه خطر نفاد الأكسجين.
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