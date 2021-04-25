رئيس الصومال السابق يعلن تعرض مقره لهجوم عسكرى

وكتب الرئيس السابق الذى كان يقود البلاد خلال فترة بين 2012 و2017 على حسابه فى "تويتر" اليوم الأحد: "من المؤسف جدا أن الجيش بقيادة رئيسنا هاجم مقر إقامتى. لقد حذرت سابقا وأحذر مجددا من خطر تسييس الأمن. يتحمل فرماجو المسؤولية عن عواقب ذلك".
ويأتى ذلك على خلفية اندلاع اشتباكات فى مقديشو بين قوات أمنية موالية للرئيس محمد عبد الله محمد وأخرى معارضة لقرار تمديد ولايته الرئاسية.
وأفاد موقع Garowe المحلى بأن القوات المتمردة التى وصلت مقديشو من قواعدها فى محافظة شبيلى الوسطى جنوب شرقى البلاد متمسكة بحماية الرئيسين السابقين شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود اللذين يعدان شخصيتين رئيسيتين فى المعارضة حاليا.
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