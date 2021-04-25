جدة - نرمين السيد - أكدت الإمارات، اليوم الأحد، وقوفها إلى جانب الهند فى مواجهة جائحة "كوفيد-19" ودعم جهودها فى التصدى لتفاقم خطر الجائحة، وتضامنها الكامل معها فى ظل الظروف الصحية الحالية التى تمر بها البلاد.





وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عن تعازيها إلى حكومة الهند وشعبها فى ضحايا الجائحة، وعن أمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندى. وأكدت الوزارة عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند والتى تقوم على أسس راسخة ومتينة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون والمصالح المشتركة، معربة عن أملها فى أن تتمكن الهند من تجاوز هذه الفترة الصعبة فى أسرع وقت ممكن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تؤكد تضامنها مع الهند لمواجهة تحديات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.