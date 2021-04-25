دوت الخليج -

رصد 90 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

رصدت غرفة عمليات ضباط الإرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة 90 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية. رصد 90 خرقاً لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الإرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة 90 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والدريهمي، وشن غارتين للطيران التجسسي على الفازة وتحليق خمس طائرات تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجبلية والجاح. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 15 خرقاً بقصف مدفعي لـ177 قذيفة و63 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رصد 90 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.