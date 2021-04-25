ارتفاع عدد طالبي الترشيح للرئاسة السورية إلى 21 طلباً

ارتفاع عدد طالبي الترشيح للرئاسة السورية إلى 21 طلباًواصل أعضاء مجلس الشعب السوري لليوم السادس على التوالي تقديم التأييدات الخطية للمرشحين للانتخابات لمنصب رئيس الجمهورية مع ارتفاع عدد طلبات الترشح للرئاسة التي أرسلتها المحكمة الدستورية العليا إلى مجلس الشعب إلى 21 طلباً.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، ينص قانون الانتخابات العامة على أنه لا يقبل طلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من قبل 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء تأييد أكثر من مرشح واحد.

وكان رئيس مجلس الشعب قد أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الاثنين الماضي ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الـ 28 من أبريل الجاري.