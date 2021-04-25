رئيس وزراء العراق يوجه بنقل الحالات الحرجة بحريق المستشفى للعلاج بالخارج

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد، أن الكاظمى وجه أيضا بمنح عائلات ضحايا الحادث "كل حقوق الشهداء"، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما فى ذلك العلاج خارج العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقى قد قرر وقف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد وإحالتهما إلى التحقيق، بعد وقوع الحريق الذى أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة 110 آخرين.

كما أمر الكاظمى باستدعاء مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة فيه، للتحقيق الفورى معهم على خلفية الحادث، والتحفظ عليهم لحين إكمال التحقيقات.