مقتل شخصين بانفجار قنبلة يدوية فى روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لتقارير إعلامية، أسفر الحادث عن مقتل رجل عمره 39 عاما وفتاة عمرها 18 عاما، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". ويرجح أن يكون الانفجار قد نجم عن حادث عرضى، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن الضحيتين كانا مخمورين. وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن الرجل ورث عن جده القنبلة التى أودت بحياته.

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