إيطاليا تحظر دخول من زاروا الهند خلال 14 يوما

جدة - نرمين السيد - وقال: "المقيمون الإيطاليون فى الهند يمكنهم العودة، فى حال أجروا اختبار كوفيد لدى مغادرتهم الهند ومرة أخرى لدى وصولهم إلى إيطاليا، ثم يخضعون لحجر صحى".
وأضاف: "يتعين على كل من دخل إيطاليا من الهند خلال الأسبوعين السابقين على صدور المرسوم، إجراء اختبار والاتصال بالسلطات الصحية"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وقال: "علماؤنا يعكفون على دراسة المتحور الجديد للفيروس الذى ظهر فى الهند. لا يمكننا التراخى... الهند فى الأسبوع الماضى سجلت إصابات يومية بمئات الآلاف".
وتسارعت عملية التطعيم فى إيطاليا خلال الأيام الأخيرة، حيث حصل 21% من السكان على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا.
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