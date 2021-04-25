Samsung: قائمة الهواتف الذكية التي سيتم تحديثها إلى أندرويد 12 وتاريخ تحديثها

Samsung في هذه الأعوام الأخيرة، وعدت بتقديم تحديثات أندرويد تصل مدتها 3 سنوات على الهواتف الذكية الجديدة، سواء على الأجهزة المتطورة (Galaxy S21، Z Fold 2. . . ) وعلي الهواتف متوسطة المدى (Galaxy A)، كما من المحتمل أن تتلقى الهواتف الذكية الخاصة بشركة سامسونغ العالمة ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل اندرويد، بما في ذلك أندرويد 12 وأندرويد 13 وأندرويد 14، تبدأ سياسة التحديث الجديدة هذه من جالكسي اس 10.

ما هي هواتف Samsung الذكية التي سيتم ترقيتها إلى اندرويد 12؟

على أساس الوعود التي قطعتها شركة Samsung، قامت سامسونج كليب، وهي شركة إعلامية هولندية متخصصة، بوضع قائمة بهواتف جالكسي الذكية التي ستتلقى التحديث إلى اندرويد 12، وقد غامر الإعلام أيضًا بتقدير تاريخ النشر بناءً على عادات ماركة كوريا الجنوبية.

سلسلة S21:جالكسي S21 /جالكسي S21 + /جالكسي S21 ألترا (عام 2021)

سلسلة S20:جالكسي S20 /جالكسي S20 + /جالكسي S20 ألترا/ جالكسي S20 FE (أواخر 2021/2022)

سلسلة S10: جالكسي S10 / جالكسي S10 + / جالكسي S10e / جالكسي اس 10 لايت (أوائل عام 2022)

الهواتف الذكية القابلة للطي: جلاكسي فولد / جلاكسي زي فولد 2 / جلاكسي زد فليب (بداية عام 2022) سلسلة نوت 20: جالكسي نوت 20 / جالكسي نوت 20 ألترا (أوائل 2022)

سلسلة نوت 10: جالكسي نوت 10 / جالكسي نوت 10+ / جالكسي نوت 10لايت (بداية عام 2022)

سلسلة نوت 10: جالكسي نوت 10 / جالكسي نوت 10+ / جالكسي نوت 10لايت (بداية عام 2022) السلسلة أ 2021: جالكسي A 32 / جالكسي A 52 / جالاكسي ايه 72 (بداية 2022)

سلسلة 2020 أ: جالكسي A12 / جالكسي A21s / جالكسي A31 / جالكسي A41 / جالكسي A42 /جالكسي A51 / جالاكسي ايه 71 (ربيع / صيف 2022)

سلسلة M 2020: جالكسي M11 / جالكسي M21 / جالاكسي ام 31 (ربيع / صيف 20222)

سلسلة Xcover: جالاكسي اكس كوفر 5 / جالاكسي اكس كوفر برو (ربيع / صيف 2022)

سلسلة Tab S7: جالكسي تاب S7 / علامة التبويب S7 + (ربيع 2022)

سلسلة علامة التبويب S6: جالكسي تاب S6 / جالكسي تاب اس 6 لايت (صيف 2022)

أجهزة لوحية أخرى: جالكسي تاب ايه 7 2020 / جالاكسي Tab Active 3 (صيف 2022)

اول تحديث اندرويد لبعض هواتف سامسونج

توجد بعض الهواتف الذكية المذكورة في القائمة أعلاه ومن بينها (أس 21 ، أ 2021 …)، سوف تتحصل على أول تحديث لنظام الاندرويد الخاص بها، كما سيصبح أندرويد 12 أخر إصدار مقدم لهذه الهواتف، هذا لا سيما من مجموعة أجهزة سامسونج جالكسي نوت 10 أو Tab S6 اللوحية لشركة Samsung.