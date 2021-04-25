قسط بدون ضامن أو كفيل وأحصل علي سيولة نقدية فورية بشروط ميسرة

قسط بدون ضامن أو كفيل أحد العروض التمويلية التي يوفرها مصرف الراجحي للأفراد والتي يستطيع العميل أن يحصل على سيولة نقدية فورية عند التقدم بطلب للحصول علي المنتج كما يمكن أن يستفيد طالب التمويل بتأمين تكافلي مجاني على الحياة والذي يوفره مصرف الراجحي علي التمويل الشخصي بدون كفيل أو ضامن ، وقد جاء الراجحي كواحد من أهم وأكبر المؤسسات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط وذلك نظراً لما يوفره البنك من عروض تمويلية ومنتجات مصرفية تناسب جميع العملاء من كافة الجنسيات.

يقدم مصرف الراجحي في الأردن تمويل شخصي بالتقسيط الميسر علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة حتي 120 شهر. تمويل شخصي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة الشرعية لدي البنك. لا يحتاج طالب التمويل الي وجود كفيل أو ضامن وذلك للحصول على تمويل مصرف الراجحي الفورى. يوفر البنك سيولة نقدية فورية والتي تلبي الاحتياجات المالية للأفراد. يمكن لموظفي القطاع العام والقطاع الخاص أيضاً الاستفادة من عرض قسط بدون ضامن أو كفيل والحصول على سيولة نقدية فورية. يقدم البنك الموافقة الفورية والسريعة على طلب الحصول على المنتج. يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ مالية كبيرة تصل حتي 70 ألف دينار أردني وذلك عند التقدم بطلب للحصول على تمويل مصرف الراجحي. يقدم الراجحي من خلال هذا المنتج تأمين تكافلي مجاني على الحياة وذلك لجميع العملاء في المملكة الأردنية الهاشمية.

يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب الحصول على المنتج من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي لتمويل مصرف الراجحي بدون كفيل أو ضامن وملئ نموذج طلب التمويل بجميع البيانات الشخصية المطلوبة.

كما يتيح مصرف الراجحي في الأردن الفرصة للعملاء للتقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل أو ضامن وذلك من خلال الراجحي مباشر.

يمكن أيضاً التقديم علي الطلب من خلال زيارة أحد فروع مصرف الراجحي في الأردن وتقديم كافة الوثائق المطلوبة لاستكمال الطلب.

يشترط أن يكون طالب التمويل موظف براتب شهري.

يشترط أن يكون الدخل الشهري لطالب التمويل الموظف في القطاع العام لا يقل عن 300 دينار وذلك للحصول على التمويل.

إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص يشترط أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 400 دينار .

يشترط أن تكون مدة الخدمة في وظيفة القطاع العام لا تقل عن 3 أشهر وذلك للحصول على تمويل مصرف الراجحي بدون كفيل أو ضامن وبسيولة نقدية فورية.

إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 6 أشهر وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل أو ضامن وبسيولة نقدية فورية من مصرف الراجحي في المملكة الأردنية الهاشمية.

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