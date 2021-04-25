مصر.. اعلان حالة الطوارئ

مصر.. اعلان حالة الطوارئقرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء بلاده لمدة ثلاثة أشهر "نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد".

وذكرت وسائل اعلام مصرية ان حالة الطوارئ ستبدأ بموجب القرار الصادر بشأنها من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق 25 من أبريل 2021م .

واشارت الى القرار تضمن تكليف الجيش والشرطة باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

